Senatori su usvojili odluku da se student ETF-a udalji sa fakulteta na dvije godine, a student PMF na godinu i po

Senat Univerziteta Crne Gore uvažio je prijedloge disciplinskih komisija dva fakulteta – Elektrotehničkog i Prirodno- matematičkog, koje su zatražile da se sankcionišu dva studenta zbog neprimjerenog ponašanja. Senatori su usvojili odluku da se student ETF-a udalji sa fakulteta na dvije godine, a student PMF na godinu i po, navodi Pobjeda.

Pobjeda je imala uvid u prijedloge koje su fakulteti dostavili Senatu. Izvori tog medija su kazali da su usvojeni prijedlozi disciplinskih komisija u potpunosti, te da je riječ o studentima ,,povratnicima“ u nedoličnom ponašanju. Oni su vrijeđali zaposlene i nastavnike, ali su im upućivali i prijetnj.

Pobjeda je imala uvid u prijedloge disciplinskih komisija, te je konstatovano da je ona na Elektrotehničkom za studenta izrekla kaznu privremenog udaljenje zbog neprimjerene, uvredljive, prijeteće komunikacije prema nastavnom osoblju koja je ostvarena putem mejla. Zaključeno je i da je student neovlašćeno snimao časove vježbi…

Naime, profesorica je podnijela prijavu protiv studenta zbog, kako je navela, zabrinjavajuće komunikacije koju je od njega dobila putem mejla, ali i njena saradnica u nastavi. Dalje je obrazloženo da je student početkom februara ove godine poslao nekoliko mejlova u kojima su uvredljivi, omalovažavajući komentari na račun saradnice u nastavi, te je koristio neprimjeren i agresivan rječnik. Pokušao je, kako se ističe, da uslovljava ispitni proces zahtjevom da predmetna saradnica ne bude prisutna na ispitu. Navodio je da posjeduje audio video-snimak koji je, kako je utvrđeno, neovlašćeno napravio… Istaknuto je da je student u mejlu napisao i jednu zastrašujuću izjavu, ističući da on ima krivičnu prošlost…

“Student u mejlu navodi ,,i da razjasnim nešto pred kraj, ja sam bio osumnjičen za teška krivična djela, bio u zatvoru godinu i dva mjeseca… Da vi, ljudi, znate ko sam ja zapravo, kunem se životom, ne biste spavali cijelu noć prije nego što dođete na fakultet…“”, navedeno je u dokumentu, prenosi Pobjeda.

Konstatovano je, takođe, da je student koristio emocionalno neprimjerene i profesionalno neadekvatne formulacije u komunikaciji, te da je riječ o formulacijama koje mogu izazvati zabrinutost za sigurnost zaposlenih i studenata. Profesorica je uz prijavu dostavila kompletnu prepisku sa studentom kao dokaznu dokumentaciju.

Student je rekao da njegovi mejlovi predstavljaju reakciju na mobing i nacionalnu diskriminaciju, navodeći da disciplinski protiv njega nije regularan. Kako je navedeno, nakon ovih riječi, student je napustio sjednicu Disciplinske komisije.

Student je odbio da učestvuje u disciplinskom postupku i da iznese odbranu u vezi prijave profesorice, prenosi Pobjeda.

Tokom procesa disciplinskog postupka saradnica u nastavi se izjasnila i rekla da je ovaj student bio u povlašćenom položaju u odnosu na kolege, te da je njemu redovno posvećivala dodatno vrijeme kako bi savladao određeno gradivo.

Kako je precizirano, ključni problem nastao je kada je otkrila da je student bez njene dozvole snimao časove vježbi. Ona je demantovala tvrdnje o nacionalnoj ili jezičnoj diskriminaciji, navodeći da nije ismijavala njegovo porijeklo, niti je vršila pritisak tokom ispita.

Profesorica je u ovom predmetu potvrdila da prije slanja spornih mejlova ranije nije imala problem sa studentom. Istakla je da je bila iznenađena i zabrinuta zbog sadržaja mejlova. U ovom postupku bilo je uključeno i osmoro studenata svjedoka, koji su u potpunosti potvrdili tvrdnje saradnice u nastavi – da je student dobijao dodatnu pažnju, da je neovlašćeno snimao vježbe, te da nije bilo njihovoj komunikaciji nikakve diskriminacije. Nekoliko studenata svjedoka navelo je da posjeduju poruke neprimjernog sadržaja koje je student slao o saradnici u nastavi.

Članovi Disciplinske komisije su se na kraju saglasili da sadržaj komunikacije putem mejla koju je student upućivao predstavlja kvalifikovan oblik teže povrede obaveze studenta, saglasno Statutu Univerziteta Crne Gore. Podsjetili su da su ovom studentu u toku studija izricane već dva puta disciplinske mjere – javni ukor i javna opomena, piše Pobjeda.

Senatori su na sjednici, koja je održana prekjuče, vijećali i o slučaju spornog studenata sa Prirodno – matematičkog fakulteta. Za njega je disciplinska komisija fakulteta zatražila da se usvoji predložena sankcija isključenja sa ustanove visokog obrazovanja u trajanju od tri semestra, što je i uvaženo. Tokom postupka koji se vodio protiv studenta utvrđeno je da je u kontinuitetu ostvarivao neprimjerenu i krajnje uvredljivu komunikaciju sa zaposlenom u studentskoj službi, kao i sa nastavnicima.

“Imenovanom, kao povratniku u kršenju obaveza studenta, izriče se disciplinska mjera isključenje sa fakulteta u trajanju od tri semestra počev od februara 2025/2026. godine, pa do septembra 2027. godine”, navedeno je u prijedlogu disciplinske komisije.

Rukovodilac službe za studentska pitanja podnijela je prijavu protiv studenta radi utvrđivanja da li je učinio težu povredu u ponašanju, jer je ostvario komunikaciju u kojoj se obraćao veoma nedolično, bezobrazno, nepristojno, koristeći uvredljive izraze…

On je tražio od podnositeljke prijave da uradi nešto što nije dozvoljeno – da mu prijavi ispit koji nije moguće prijaviti po pravilima Univerziteta Crne Gore. Kako je istaknuto, student je tvrdio da je prvi put vidi, optužujući je da se lažno predstavlja. On je potom insistirao da je odvede u policiju da bi se uzeli njeni otisci prsta i uradila DNK analiza kako bi se utvrdio njen pravi identitet. Sve to, kako je konstatovano, predstavlja vid ponašanja koji diskredituje Univerzitet Crne Gore, piše Pobjeda.

“Nakon te neprimjerene komunikacije, student se udaljio uz povike da mora da se uradi ono što je on zatražio”, navedeno je u dokumentu.

Disciplinska komisija je podsjetila da su ovom studentu i ranije izricane disciplinske mjere – bilo mu je onemogućeno da polaže određeni predmet, te da ovo ponašanje studenta podliježe najstrožoj disciplinskoj mjeri isključenja sa Univerziteta u trajanju od tri semestra.

Pobjeda je juče kontaktirala i sa dekanima Elektortehničkog i Prirodno- matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore. Od dekana ETF-a prof.dr Budimira Lutovca, očekujemo odgovor, a dekan PMF-a prof.dr Miljan Bigović, povodom slučaja sankcionisanog studenta na tom fakultetu, kratko je kazao da fakultet još nije dobio zvaničnu odluku o ovom slučaju.

“Svaka prijava upućena upravi fakulteta po pitanju neakademskog ponašanja procesuira se u skladu sa Statutom UCG i Pravilnikom o disciplinskom postupku: formira se disciplinska komisija koja obavi proceduralne radnje u domenu saslušavanja podnoscioca prijave i onoga protiv koga je postupak prokrenut ui svoj izvještaj upućuje Senatu na dalje odlučivanje. Ne mogu govoriti o detaljima slučaja”, naveo je dekan Bigović.