Ministarstvo odbrane i Opština Bar razgovaraju o mogućnosti da se toj lokalnoj upravi, na čijem čelu je Dušan Raičević, ustupi zgrada bivšeg Doma vojske u tom gradu kako bi u njoj bio otvoren dom za stare osobe.

“Vijestima” su to kazali iz vojnog resora Vlade kojim rukovodi Dragan Krapović (Demokrate).

Ideja da Bar dobije dom za stare osobe datira još iz prošle decenije - brojne partije imale su ga u svom programu, predlagale amandmane na budžet lokalne uprave, stavka je u brojnim dokumentima, a često je pominjan i u predizbornim kampanjama. Prvo obećanje da će Bar dobiti dom za stare, koji mu je, kako su i tada tvrdili, neophodan, upućeno je od rukovodilaca opštine još 2011. godine, pišu Vijesti.

Kao potencijalna lokacija već godinama se pominje stari Dom vojske u Baru, kod Stare raskrsnice i Stare ambulante, koji je trenutno devastiran i u lošem stanju.

Kako su redakciji kazali iz Ministarstva odbrane, s Opštinom Bar su u prethodnom periodu ostvarili komunikaciju radi uspostavljanja saradnje za rješavanje određenog broja pitanja, čije rješavanje je neophodno “kako bi ove dvije institucije mogle nesmetano da planiraju i realizuju razvojne projekte, između ostalih i pitanje da se Opštini Bar ustupi bivši Dom vojske u Baru za otvaranje Doma za stara lica”.

Od strane barske lokalne samouprave, kako su naveli, još nije upućena pisana inicijativa Ministarstvu odbrane po pitanju ustupanja bivšeg Doma vojske u Baru za otvaranje doma za stare osobe. Nakon što je dostave, ministarstvo će, kako su naveli, razmotriti inicijativu Opštine Bar I, u skladu sa Zakonom o državnoj imovini, sagledati mogućnosti zadovoljenja potreba i interesa obje strane po ovom pitanju, prenose Vijesti.

“Ministarstvo odbrane je spremno da pruži pomoć i podršku svim opštinama pa tako i Opštini Bar i u tom procesu će nastojati da u okvirima Zakonom o državnoj imovini buduće odnose rješava na način što nijedna strana neće plaćati izvršenu uslugu drugoj strani, već će se to realizovati kompenzacijom međusobnih usluga koje imaju isti ekvivalent vrijednosti”, kazali su “Vijestima” iz Krapovićevog kabineta.

Raičević je prošlog mjeseca saopštio da ih očekuje sastanak s predstavnicima Ministarstva odbrane na kojem će se razgovarati o ovoj temi, ali, prema saznanjima “Vijesti”, taj sastanak još nije održan, mada je izvjesno da će dogovor po ovom pitanju biti postignut.

“Ministarstvo odbrane je bivši Dom vojske proglasilo za neperspektivnu lokaciju, a mi vidimo ogromnu perspektivu i u samom objektu Doma vojske i u mnogim drugim lokalitetima”, riječi su predsjednika barske opštine, javljaju Vijesti.

Barska uprava budžetom za ovu godinu namijenila je 100 hiljada eura za Crveni krst, koje su namijenjene kao redovna dotacija za briga o starima, pomoć u kući za stare, klub za starija lica, prva pomoć i obuka i drugo.

Opština Bar takođe pokriva dnevni boravak za starije osobe u Caritasu Barske nadbiskupije sa 36 hiljada eura u ovoj godini.

“Objekat za stare” pominje se u budžetu za 2026. godinu u dijelu izdvajanja za građevinske objekte, odnosno troškove koji se odnose na izgradnju i rekonstrukciju objekata u cilju valorizacije kulturne baštine, kao i radove na objektima zdravstva i obrazovanja i drugim objektima od javnog značaja.

Planirana je i izgradnja projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju, između ostalog, objekta za stare. Za tu namjenu, odnosno sve u toj stavci pomenute građevinske objekte, opredijeljeno je tri miliona i 700 hiljada eura.