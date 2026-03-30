U južnim predjelima očekuje se promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, prvenstveno u popodnevnim satima, ponegdje ima uslova za kratkotrajnu kišu.

Na sjeveru umjereno do potpuno oblačno, mjestimično i povremeno sa slabim padavinama, susnježica i snijeg, u nižim predjelima i kiša.

Kako je saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, vjetar najčešće slab do umjeren, promjenljiv.

Jutarnja temperatura vazduha od minus dva do devet, najviša dnevna od tri do 18 stepeni.

U Podgorici promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, prvenstveno krajem dana ili tokom noći moguća je kratkotrajno kiša. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha oko 8, najviša dnevna do 17 stepeni.