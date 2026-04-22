Policijski službenici NCB Interpola Podgorica - FAST jedinice danas su, nakon sprovedene međunarodne ciljane potrage, realizovali akciju u kojoj je uhapšen S.R. (34), državljanin Crne Gore i Republike Srbije i član "vračarskog klana".

" Za ovim licem je od strane NCB Interpola Beograd raspisana međunarodna potjernica radi obezbjeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se vodi zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivična djela kriminalno udruživanje i teško ubistvo putem podstrekavanja " navode iz Uprave policije.

Takođe, za njim je od strane NCB Interpola Zagreb raspisana međunarodna potjernica radi obezbjeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se vodi zbog sumnje da je izvršio krivična djela krivotvorenje dokumenata i ovjeravanje neistinitog sadržaja.

" Navedeno lice se u policijskim operativnim evidencijama vodi kao član jedne organizovane kriminalne grupe koja djeluje u inostranstvu " navode iz policije.

Imenovani će u zakonskom roku biti sproveden sudiji za istrage Višeg suda u Podgorici radi određivanja ekstradicionog pritvora.

" Sprovođenjem ciljanih potraga za članovima organizovanih kriminalnih grupa i izvršiocima teških krivičnih djela, Uprava policije preduzima planske, sveobuhvatne i kontinuirane aktivnosti u cilju efikasne borbe protiv svih vidova teškog i organizovanog kriminala " navodi se u saopštenju.