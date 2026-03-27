JU „Dječji savez" Podgorica organizuje prvi Festival srednjoškolskih bendova „Prvi rif", koji će se održati 6. juna 2026. godine u Njegoševom parku u Podgorici.

Ideja za organizaciju festivala nastala je iz potrebe da se mladima pruži prostor za kreativno izražavanje, muziku, autorski rad i javni nastup, ali i iz uvjerenja da je izuzetno važno da se adolescenti okupljaju oko sadržaja koji ih interesuju, koji ih razvijaju i kroz koje mogu poslati svoje poruke, stavove i energiju generacije kojoj pripadaju.

"Posebno smo se odlučili da festival bude namijenjen upravo srednjoškolskim bendovima, a ne solističkim izvodačima, jer bend kao forma podrazumijeva zajednički rad, stvaranje, dogovor, odgovornost, socializaciju i proces zajedničkog umjetničkog izraza. Upravo taj proces zajedničkog stvaranja smatramo jednako važnim kao i sam nastup na sceni", kazali su iz organizacije.

Festival „Prvi rif" ima za cilj afirmaciju mladih muzičara, podsticanje autorskog stvaralaštva, razvoj muzičke scene medu srednjoškolcima, povezivanje mladih iz različitih škola, stvaranje prostora gdje mladi mogu kroz muziku izraziti svoje ideje, stavove i interesovanja i organizator je uvjeren da se otvaranjem ove platforme na jednoj sceni može sve postići.

Prijava za festival bila je otvorena 30 dana, a za učešce se prijavilo 14 srednjoskolskih bendova sa teritorije Glavnog grada Podgorice, što pokazuje da među mladima postoji veliko interesovanje za muziku i bendovsko stvaralaštvo.



Pored takmičarskog dijela, festival će imati i revijalni dio, u kojem ce nastupiti: srednjoškolski bend iz Budve "Rani jadi", srednjoškolac Dragoljub Kilibarda koji se bavi autorskom muzikom kao solo izvodač, afirmisani bend "Akademija" iz Bara, grupa Eon Neon.



Takmičarski dio festivala pratice stručni ziri u sastavu:

Božidar Gagović - predstavnik PAM-a,

Strahinja Kovačević - profesor muzike, Janko Popović - organizator festivala Rokstrikcija,

Marko Vukčevic - bend Eon Neon, i drugi članovi iz oblasti muzike i produkcije.

Izvor: MONDO

Prema propozicijama festivala, bendovi ce izvoditi dvije pjesme: jednu pjesmu po slobodnom izboru i jednu autorsku pjesmu ili obradu postojeće pjesme.

Za pobjednike festivala, JU Dječji savez" Podgorica u saradnji sa partnerima - PAM-om, Kancelarijom za mlade, Turističkom organizacijom Podgorica, Sekretarijatom za kulturu, kao i brojnim sponzorima i partnerima - obezbijediće nagrade u sljedecim kategorijama: najbolji bend festivala, najbolji vokal, najbolji instrumentalni izvodač, najbolja autorska pjesma,

specijalne nagrade festivala.



Festival „Prvi rif" ima ambiciju da postane tradicionalna manifestacija i platforma za razvoj mladih muzičara, jer vjerujemo da je važno mladima pružiti scenu, prostor i podršku, kako bi se njihov glas čuo, a njihov talenat razvijao.