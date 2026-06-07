Svoje stihove govorili su Veroljub Vukašinović, Ivan Lalović i Savva Radulovich. Program su dodatno obogatili učenici škole kroz recitacije, predstavljanje autorske poezije i razgovore o književnosti, inspiraciji i ulozi poezije u savremenom društvu

Izvor: YouTube/PerfectBiscuits

U okviru Međunarodnog festivala “Obala pjesnika”, čiji je organizator pjesnik Andrija Radulović, u Gimnaziji “Petar I Petrović Njegoš” održan je književni program koji je okupio pjesnike, učenike i ljubitelje poezije.

Svoje stihove govorili su Veroljub Vukašinović, Ivan Lalović i Savva Radulovich. Program su dodatno obogatili učenici škole kroz recitacije, predstavljanje autorske poezije i razgovore o književnosti, inspiraciji i ulozi poezije u savremenom društvu, prenosi Potal Mladi Nikšića.

Voditeljka programa bila je učenica Tijana Mojašević, dok su svoju autorsku poeziju predstavile Jovana Vujošević i Kristina Jovović. U programu su učestvovali i recitatori Sofija Krstajić, Sofija Stanković i Viktor Zejak.

Istovremeno je u Zavičajnom muzeju Danilovgrad održan okrugli sto na temu “Poezija danas”, koji je okupio pjesnike, univerzitetske profesore, književne kritičare, prevodioce i kulturne poslenike.

U večernjim časovima Međunarodni festival poezije “Obala pjesnika” okupio je autore iz deset zemalja, potvrđujući još jednom značaj književnih susreta, kulturne saradnje i promocije pisane riječi.