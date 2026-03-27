Iz FZO su rekli da nijesu u saznanju kako se desilo da u novom Pravilniku nedostaje dio koji je omogućavao pravo na rehabilitaciju djeci do 15. godine života

Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore saopštio je da će predložiti izmjene Pravilnika o indikacijama i načinu korišćenja medicinske rehabilitacije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju specijalizovanu medicinsku rehabilitaciju i istu omogućiti svim pacijentima sa spinom bifidom.

Kako se navodi u saopštenju, nakon što je objavljen tekst u medijima u vezi sa Pravilnikom o indikacijama i načinu korišćenja medicinske rehabilitacije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju specijalizovanu medicinsku rehabilitaciju, izmijenjeni Pravilnik stupio je na snagu 15. februara 2025. godine kako je i objavljeno u Službenom listu Crne Gore.

“Nakon reagovanja porodice Jakupi, novi menadžment Fonda je izvršio uvid u dokumentaciju sa sjednice Upravnog odbora na kojoj su usvojene izmjene Pravilnika i ustanovio da isti nije mijenjan u dijelu koji se odnosi na ostvarivanje prava pacijenata sa dijagnozom spina bifida. Pomenuto se može utvrditi iz Prijedloga izmjena pravilnika i obrazloženja predloženih izmjena”, ukazuju.

Kako su kazali, prema do tada važećem Pravilniku pravo na rehabilitaciju su imala djeca sa dijagnozom spina bifida i to tri puta po 21 dan u prvoj godini života i do 15. godine života svake godine po jedanput u trajanju takođe po 21 dan.

“Nijesmo u saznanju kako se desilo da u novom Pravilniku nedostaje dio koji je omogućavao pravo na rehabilitaciju djeci do 15. godine života tako da su i Fond i Ministarstvo zdravlja odluke donijeli u skladu sa važećem Pravilnikom. Uvažavajući primjedbe ne samo porodice Jakupi već i ostalih punoljetnih pacijenata, posebno naglašavajući značaj medicinske rehabilitacije i fizioterapije u očuvanju i unapređenju funkcionalnosti i kvaliteta života Fond će predložiti izmjene postojećeg Pravilnika i omogućiti ostvarivanje prava na rehabilitaciju svim pacijentima sa spinom bifidom praćenom neurološkim deficitom”, poručili su.

U međuvremenu, kako su dodali, kontaktiran je Jakupi i za ponedjeljak je dogovoren sastanak sa VD direktorom Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore dr Aleksandarom Ružićem.

“Fond na čelu sa novim menadžmentom ostaje otvoren za razgovor o svim prijedlozima i sugestijama osiguranika a sve u cilju unapređenja ostvarivanja prava zagarantovanih Zakonom o zdravstvenom osiguranju”, zaključili su.