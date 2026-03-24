Strateški plan razvoja opštine Bar od 2026. do 2030. godine usvojen je glaosovima većine odbornika na današnoj sjednici Skupštine opštine Bar kao ključni planski dokument, kojim se definišu pravci budućeg razvoja tog grada u narednih pet godina.

Opšti cilj koji je ovim strateškim planom zajednički definisan je: "Bar – grad održivog razvoja i inovacija, sa razvijenom infrastrukturom, konkurentnom privredom, očuvanom prirodnom i kulturnom baštinom i kvalitetnim životom za sve građane."

Govoreći o ovom dokumentu, predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević (DPS) je kazao da ova vizija predstavlja okvir zajedničkog djelovanja, ali i obavezu da u svim segmentima rada teže uravnoteženom razvoju - modernizaciji infrastrukture, jačanju privrede, očuvanju prirodnog bogatstva i kulturnog identiteta, te stvaranju društva u kome svaki građanin ima jednake šanse za kvalitetan život, pišu Vijesti.

Istakao je aktivno učešće građana u njegovoj pripremi, kroz sprovedene ankete i konsultacije prije same javne rasprave, brojni sugrađani iznijeli su svoje ideje i prijedloge, dajući puni doprinos sadržaju i pravcima strateškog plana čime „potvrđuju da razvoj grada ne zavisi samo od institucija, već i od spremnosti svakog pojedinca da bude dio ovog procesa".

Usvajanjem Strateškog plana razvoja za period 2026–2030. godine, Opština Bar još jednom potvrđuje opredijeljenost da odgovorno i planski radi na unapređenju kvaliteta života svih svojih građana, poručio je, i daljem razvoju grada u skladu sa najboljim interesima naših građana.

"Siguran sam da ćemo zajedno, svako od nas ovdje, bez ozbira na sve razlike i ko u kojim klupama sjedi, zajedno s lokalnom privredom, loklanom zajednicom, sa svakim čovjekom – maksimalno iskoristiti naredni petogodišnji period, oslanjajući se na ovaj plan i nastaviti da gradimo Bar kao otvoren, dinamičan i perspektivan grad, privlačan za život, rad i investicije", poručio je Raičević, dodajući da grad ostavljaju budućim generacijama, kao što su ga predašnje ostavile njima.

Sekretar Sekretarijata za lokalni ekonomski razvoj Nikola Papić je kazao da strateški plan mora biti ambiciozan, ali i realan, pa su sve naučene lekcije u njega vrlo pažljivo ugradili.

Da bi ostvarili viziju razvoja Bara kao modernog grada, po njegovim riječima, definisali su pet strateških razvojnih pravaca - modernizacija saobraćajne, komunalne i energetske infrastrukture, potom održivo upravljanje prostorom i zaštita životne sredine, slijedi razvoj socijalne infrastrukture i usluga, te jačanje lokalne privrede i održivo zapošljavanje kroz podršku preduzetništvu, investicijama i razvoju novih ekonomskih prilika i jačanje institucionalnih kapaciteta, digitalizacija lokalne uprave, jer moderna uprava mora biti efikasna, transparentna i dostupna građanima.

"Izrađen je i Godišnji akcioni plan, koji već za 2026. godinu precizira i, shodno metodologiji, razrađuje prioritetne aktivnosti. Plan predviđa i jasan sistem monitoringa i evaluacije sa mjerljivim indikatorima i redovnim izvještavanjem, kako bi svaka faza realizacije bila transparetna i odgovorna. Dokument obuhvata veliki broj inicijativa, infrastrukturnih poduhvata i razvojnih programa", zaključio je Papić, prenose Vijesti.

Odbornici opozicije iz Demokrata, Pokreta Evropa sad, Biram Bar i Pokreta URA problematizovali su to što loklana uprava, kako tvrde, ovaj plan donosi pro forme, bez suštinskih namjera da sve projekte reazlizuje, nazivajući ga "listom želja". Kao potvrdu za te tvrdnje naveli su prošli starteški plan, iz kojeg dobar dio aktivnosti nije realizovan.

S druge strane, odbornici iz reda rukovodećeg DPS-a smatrali su da je plan konstruktivan, s javnom vizijom razvoija grada koji će svima biti na ponos i da je strateški plan rezultat odgovornog upravljanja proteklih godina.

Na Strateški plan razvoja opštine Bar podnesen je samo jedan amandam a Raičević ga je prihvatio – Milan Nešković iz Demokrata je tražio da se, umjeto rekonstrukcije dijela ulice Stra pruga i Zbubački put, obuhvati cjelokupni put.

Iako je Opština Bar sebi zadala jedan opšti cilj, podijelila ga je na pet specifičnih ciljeva i za svaki navela niz projekata i ideja za realizaciju. Među njima su i oni koji su već u toku, pred završetkom, o kojima se govori već nekoliko godina i za iste odvaja stavka u budžetu, ali i neki noviteti i ambiciozni planovi.

Prvi takav cilj je "Razvoj i modernizacija saobraćajne, komunalne i elektroenergetske infrastrukture" koji, između ostalog, podrazumijeva izradu idejnog projekta auto-puta Bar - Boljare, poddionica Virpazar - Stari Bar, idejnog rješenja i glavnog projekta za izgradnju saobraćajnice bulevarskog tipa na dionici magistralnog puta M-1, od kružne raskrsnice u Šušnju do raskrsnice sa magistralnim putem M-1.1 (raskrsnica za tunel "Sozina")

Drugi specifični cilj je "Održivo upravljanje prostorom i zaštita životne sredine" i predviđa više projekata na deponiji "Možura", izgradnju nove kade za deponovanje komunalnog otpada, rekultivaciju sanitarnih kada, izgradnju sistema za prečišćavanje ocjednih voda, postrojenja za sortiranje komunalnog otpada, postrojenja za kompostiranje biorazgradivog otpada...

Pod tim ciljem se navodi i izgradnja reciklažnog dvorišta, izrada idejnog rješenja i glavnog projekta regulacije korita rijeke Željeznice u zoni Morskog dobra.

Kada je u pitanju treći specifični strateški cilj "Razvoj i unapređenje socijalne infrastrukture i usluga" navedena je, između ostalog, izgradnja dva vrtića i jedne srednje škole, izgradnja urgentnog bloka na Topolici, izgradnja multifunkcionalnog sportsko-rekreativnog kompleksa na Madžarici, glavnog projekta bazena, adaptacija otvorenih terena u Starom Baru, izrada tehničke dokumentacije za izgradnju sportske sale u Sutomoru…

Četvrti cilj odnosi se na jačanje lokalne privrede i stimulisanje održivog zapošljavanja, pa je kroz njega planirano sprovođenje svih programa subvencija koje Opština Bar sprovodi godinama.

"Jačanje institucionalnih kapaciteta i digitalizacija procesa lokalne uprave" je poslednji specifični cilj i odnosi se na razvoj e-uprave i digitalnih servisa i unapređenje kapaciteta lokalne uprave.Zbog toga je isplanirana platforma za online prijavu za programe zanatstva i socijalnih davanja, elektronsko plaćanja poreza i taksi Opštine i pokretanje usluge "E-šalter".

Pominje se i nova zgrada Opštine, novi objekat za Turističku organizaciju s konferencijskom salom, nabavka specijalizovane opreme i vozila za Službu zaštite i spasavanja kao i nabavka i instalacija sistema za rano otkrivanje požara, unapređenje opštinskog data centra - usklađivanje sa novim tehnologijama i bezbjednosnim standardima…

Pod prioriteom koji se tiče turizma pomenuta je već najavljena izrada projektne dokumentacije za žičaru Bar - Rumija - Skadarsko jezero (opciono po sistemu "Projektuj i izgradi"), a kada je u pitanju lučka infrastuktura navodi se rekonstrukcija konstrukcije operativne obale Volujica i Izgradnja sistema za pretovar i skladištenje biljnih ulja i hemikalija.