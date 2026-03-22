Američka komičarka Holly Hudson u svom najnovijem viralnom reelsu na Instagramu nastavlja serijal “Asylum Call” – ovog puta pod brojem #87 – gdje satirično “traži politički azil” u Crnoj Gori

U videu, Holly (poznata po tome što na humorističan način ismijava američku političku situaciju i birokratiju) simulira telefonski poziv crnogorskoj ambasadi ili instituciji, predstavljajući se kao Amerikanac koji bježi iz “kasnih faza američkog eksperimenta” (kako sama kaže u opisu: “Another day, another call placed from the late stages of the American experiment”).

Video traje samo 48 sekundi, ali je već skupio skoro 1000 lajkova i gomilu komentara (od “Dobro došla, sestro!” do “Nemojte, skupo je, Rusi su svuda i plijesan je besplatna!”)

Holly Hudson već mjesecima vodi ovaj serijal u kojem “zove” različite zemlje tražeći azil – od Jamajke, Singapura, Finske, Gane pa do Crne Gore – uvijek ismijavajući američki “politički haos” i birokratske procedure, ali naglašavajući da se radi o satiri na američki hubris, a ne na ljude koji stvarno traže azil.

Holly inače kaže da ismijava američku birokratiju i “hubris” (ono “mi smo centar svijeta”), a ne ljude koji stvarno bježe. Ali Crna Gora joj je očigledno bila sljedeća na listi – možda zbog plaža, planina i činjenice da smo “mali, ali ponosni”. Ili jer je vidjela neku fotku Kotora i pomislila “tu bih preživjela apokalipsu”.