Crnogorski reditelj Nikola Vukčević ponovo je u centru pažnje nakon rada na filmu Obraz, projektu koji otvara snažna društvena pitanja i propituje granice ličnog i kolektivnog identiteta.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Autor prepoznatljivog senzibiliteta i hrabrog autorskog potpisa, Nikola Vukčević kroz svoj rad otvara važna društvena pitanja i donosi priče koje ne ostavljaju publiku ravnodušnom. Reditelj koji stoji iza snažne i provokativne filmske priče „Obraz“ u razgovoru za naš portal govorio je o nastanku ideje, simbolici naslova i reakcijama publike u regionu i svijetu.

Reditelj je posebno istakao značaj glumačke ekipe i timskog rada, navodeći da je atmosfera na setu bila ispunjena posvećenošću i međusobnim povjerenjem.

Vukčevićev autorski rukopis i ovog puta donosi emotivno snažnu i vizuelno upečatljivu priču, potvrđujući njegovu poziciju među značajnim regionalnim filmskim stvaraocima.



