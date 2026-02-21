Policija će od 10 časova snimati javno okupljanje u skladu sa zakonom

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Iz Uprave policije saopšteno je da će danas, zbog litije povodom praznika Svetog Simeona Mirotočivog – Stefana Nemanje, od 11.00 časova biti zatvorene sljedeće saobraćajnice: Bulevar Džordža Vašingtona od Hrama Hristovog Vaskrsenja do raskrsnice sa Bulevarom Svetog Petra Cetinjskog, zatim Bulevar Svetog Petra Cetinjskog do raskrsnice sa Ulicom Kralja Nikole, te Ulica Kralja Nikole i Most braće Zlatičanin.

Građani će zatim nastaviti kretanje kroz Staru Varoš do Nemanjinog grada, gdje se litija završava.

Organizator litije je Mitropolija crnogorsko – primorska (MCP).

„Službenici Uprave policije će, shodno članu 93 Zakona o unutrašnjim poslovima, ovo javno okupljanje snimati od 10.00 časova do završetka javnog okupljanja, odnosno razilaska okupljenih građana“, kazali su iz UP.