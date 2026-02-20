"Službenici Uprave policije će shodno članu 93 Zakona o unutrašnjim poslovima ovo javno okupljanje snimati od 10.00 časova do završetka javnog okupljanja, odnosno razilaska okupljenih građana", saopšteno je.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Više ulica u Podgorici u subotu, 21. februara, od 11 sati će biti zatvoreno za saobraćaj zbog vjerskog okupljanja povodom praznika Svetog Simeona Mirotočivog-Stefana Nemanje u organizaciji Mitropolije crnogorsko-primorske

Kako je saopšteno iz Uprave policije, do završetka javnog okupljanja za saobraćaj će biti zatvoren Bulevar Džordža Vašingtona od Hrama Hristovog Vaskrsenja, do raskrsnice sa Bulevarom Svetog Petra Cetinjskog, zatim Bulevar Svetog Petra Cetinjskog do raskrsnice sa ulicom Kralja Nikole, te ulica Kralja Nikole i most braće Zlatičanin.

Navode da će građani zatim nastaviti kretanje kroz Staru Varoš do tvrđave na Ribnici gdje će se litija završiti.

"Službenici Uprave policije će shodno članu 93 Zakona o unutrašnjim poslovima ovo javno okupljanje snimati od 10.00 časova do završetka javnog okupljanja, odnosno razilaska okupljenih građana", saopšteno je.