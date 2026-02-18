"Zahvaljujemo se građanima i učesnicima u saobraćaju na razumijevanju i strpljenju"

Željeznička infrastruktura Crne Gore obavještava javnost da će putni prelaz Zagorič u narednih pola sata biti ponovo pušten u rad i vraćen u redovnu funkciju.

Zbog loših vremenskih uslova i oštećenja krova u ukrsnici Bioče, došlo je do pojave vlage u elektro-postrojenju.

Zbog toga je Željeznička infrastruktura 15. februara u 15 sati isključila iz funkcije putni prelaz Zagorič, na dijelu pruga Bijelo Polje–Podgorica i Nikšić–Podgorica.

"Zahvaljujemo se građanima i učesnicima u saobraćaju na razumijevanju i strpljenju" saopšteno je iz ŽICG.