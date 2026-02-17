Regionalni aerodromi na Balkanu nastavili su snažan oporavak i rast avio-saobraćaja, pokazuju podaci o ukupnom broju putnika za 2025. godinu.

Izvor: LinkedIN/screenshot

Najprometniji aerodrom u regionu bio je Tirana sa ukupno 11,6 miliona putnika, čime je dodatno učvrstila poziciju vodećeg vazdušnog čvorišta u jugoistočnoj Evropi.

Slijedi Beograd sa 8,9 miliona putnika, dok su snažne rezultate ostvarili i Zagreb sa 4,7 miliona i Priština sa 4,6 miliona putnika. Među većim aerodromima ističu se još Split (3,9 miliona), Skoplje (3,2 miliona) i Dubrovnik sa 3,1 milion putnika.

U Bosni i Hercegovini, aerodrom Sarajevo opslužio je 2,2 miliona putnika, dok su Banja Luka (0,5 miliona) i Tuzla (0,3 miliona) zabilježili umjereniji obim saobraćaja.

Crnogorski aerodromi takođe bilježe rast — Podgorica je imala 1,8 miliona putnika, dok je Tivat opslužio 1,3 miliona putnika, potvrđujući snažnu sezonsku potražnju tokom turističke godine.

U Hrvatskoj, pored Zagreba, značajne rezultate ostvarili su Zadar (1,6 miliona), Pula (0,6 miliona) i Rijeka (0,2 miliona). U Sloveniji, aerodrom u Ljubljana zabilježio je 1,6 miliona putnika.

Prema procentualnom rastu u odnosu na 2024. godinu, najveći napredak ostvarila je Bosna i Hercegovina sa +22%, zatim Kosovo (+13%) i Slovenija (+11%). Sjeverna Makedonija bilježi rast od +10%, Albanija +9%, dok su Crna Gora, Hrvatska i Srbija zabilježile stabilan rast od +7%.

Podaci uključuju samo aerodrome sa više od 100.000 putnika godišnje, a trendovi jasno ukazuju na nastavak rasta avio-saobraćaja i jačanje regionalne povezanosti Balkana.