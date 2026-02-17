Mićović je večeras prisustvovao svečanosti povodom 200 godina od osnivanja Matice srpske.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Večeras je u Novom Sadu izviždan mitropolit Srpske pravoslavne crkve (SPC) Joanikije Mićović.

Novosadski studenti i građani protestovali su večeras u Novom Sadu dok je u Matici srpskoj bila u toku svečanost. Svečanosti je trebalo da prisustvuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, ali su umjesto njega prisustvovali Miloš Vučević i patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije Perić.