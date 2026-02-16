"Kada mladi odluče da ovdje zasnuju porodicu i planiraju život, to je za nas najveći uspjeh"

Predsjednik Opštine Šavnik Jugoslav Jakić najavio je da je za 2026. godinu planirano izdvajanje 80.000 eura za programe zapošljavanja, preduzetništva i razvoja malih porodičnih biznisa, sa posebnim fokusom na mlade bračne parove, povratnike i sve koji svoju budućnost vide u tom gradu, javlja Pobjeda.

Jakić je upriličio prijem za mlade bračne parove Vućić i Đurđić, koji su nedavno stupili u brak i odlučili da svoju budućnost, rad i porodični život vežu za Šavnik.

Jakić je istakao da su ovakve odluke mladih ljudi najljepša potvrda da Šavnik ima perspektivu.

,,Kada mladi odluče da ovdje zasnuju porodicu i planiraju život, to je za nas najveći uspjeh", poručio je on, naglašavajući da lokalna uprava kontinuirano radi na stvaranju uslova za ostanak mladih i razvoj porodica.

Iz Opštine Šavnik je poručeno da kroz različite programe podrške, pomažju mladim bračnim parovima i onima koji žele da pokrenu sopstveni posao ili riješe stambeno pitanje.

,,Pored finansijskih podsticaja, poseban akcenat stavljen je na obezbjeđivanje stabilnih uslova za život i rad, kako za mlade porodice, tako i za kadrove od značaja za razvoj opštine", navedeno je u saopštenju za javnost, prenosi Pobjeda.

U skladu sa Odlukom o stimulansima i programima podrške lokalnom ekonomskom razvoju, mladim bračnim parovima dodijeljeni su finansijski i institucionalni podsticaji, kao konkretan znak podrške i zahvalnosti za njihovu odluku da ostanu u Šavniku.

U ime mladih porodica, Ranko Đurđić zahvalio je predsjedniku na prijemu i podršci.

,,Ovakav odnos Opštine prema mladim porodicama pokazuje da nijesmo prepušteni sami sebi i da ovdje postoji stvarna podrška za one koji žele da rade, stvaraju i ostanu", kazao je Đurđić.

Iz Opštine poručuju da su primjeri poput Vućića i Đurđića ohrabrenje i drugima, da Šavnik prepoznaju kao mjesto sigurnosti, mogućnosti i zajedništva, gdje se porodica i rad cijene i podstiču.