Traže osporavanje Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Grupa roditelja protestovala je zbog obavezne vakcinacije djece i izmjena Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, najavljujući da će se na istom mjestu okupljati svake nedjelje od 16 časova, sve dok poslanici ne ospore zakon, kako prenosi portal Dan.

Prema procjenama organizatora, na skupu je bilo oko 200 građana, koji su nosili transparente sa porukama protiv, kako navode, prisilne vakcinacije i novčanih kazni za roditelje.

Anđela Anđić saopštila je da je peticiju za ukidanje obavezne vakcinacije za tri dana potpisalo više od 6.000 građana. Okupljeni su poručili da država nema pravo da odlučuje o zdravlju njihove djece bez saglasnosti roditelja, dok su pojedini učesnici iznijeli lična iskustva i zatražili odgovornost nadležnih institucija.

Roditelji su istakli da će nastaviti sa protestima dok se, kako navode, ne preispita i eventualno povuče sporna zakonska odluka.