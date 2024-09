Oko 4.700 doza MMR vakcine dato je od pojave malih boginja u Crnoj Gori krajem marta ove godine do prošle sedmice, ali je i dalje nevakcinisano 15.800 djece predškolskog uzrasta.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Prema podacima Instituta za javno zdravlje (IJZ) interesovanje za vakcinaciju djece opalo je tokom jula, pa je za četiri sedmice vakcinisano svega 237 mališana, dok je od 26. avgusta do 1. septembra vakcinisan najveći broj djece u jednoj sedmici od početka ove godine - date su 842 doze MMR vakcine.

Upravo je te sedmice prijavljena epidemija morbila u Podgorici.

Među djecom predškolskog uzrasta, rođenom od 2018. do 2023. godine, MMR vakcinu primilo je do sada 62,9 odsto, a nevakcinisano je još 15.800 djece, prenose Vijest.

Iz IJZ ranije su saopštili da je neophodno da obuhvat za sprečavanje epidemije iznosi najmanje 95 odsto...

Najveći obuhvat vakcinisanih u toj uzrasnoj grupi je na Žabljaku (85,8 odsto), zatim u Andrijevici (85,6), pa u Pljevljima (83,4). Najlošiji obuhvat je u Budvi, gdje je svega 47,4 odsto predškolske djece primilo MMR vakcinu, a ta opština ujedno je prva prijavila epidemiju malih boginja i do sada registruje 10 od ukupno 25 zaraženih.

Prvi simptomi infekcije virusom morbila se javljaju obično sedam do 18 dana nakon kontakta sa zaraznom osobom. Bolest u početku liči na običnu prehladu sa curenjem iz nosa i blago povišenom tjelesnom temperaturom. Oči mogu postati crvene i osjetljive na svjetlo.

“Kako bolest napreduje, obično tri do sedam dana nakon početka, tjelesna temperatura može da poraste i do 39-40 stepeni Celzijusa. Javlja se ospa koja obično počinje na licu, iza ušiju, a onda se širi po cijelom tijelu. Ospa traje četiri do sedam dana i najčešće je praćena malim bijelim tačkicama (Koplikove mrlje) koje se javljaju na sluznici usne duplje”, navode iz IJZ.

Pojašnjavaju da su osobe oboljele od morbila najzaraznije dva do četiri dana prije i do četiri dana nakon izbijanja ospe.

U IJZ tvrde da prava opasnost od malih boginja leži u činjenici da virus pored uobičajene kliničke slike izaziva opštu slabost organizma, praćenu izraženim padom imuniteta kod inficiranih, tako da se na male boginje često “nadovezuju” druge bolesti i infekcije, pišu Vijesti.

“Upravo ono što prati male boginje predstavlja najveću opasnost, a to su komplikacije - upale gornjih i donjih disajnih puteva, prije svega teške upale pluća, zatim upale uha, ali i najteže komplikacije koje mogu da se jave u vidu upale mozga - encefalitisa”, pojašnjavaju iz IJZ.

Kažu da komplikacije čine da se na oko hiljadu oboljele djece bilježi u prosjeku jedan smrtni slučaj u razvijenim državama dok je u nerazvijenijim državama ova stopa višestruko veća i od 100 oboljelih, smrt će se registrovati kod tri do pet osoba.

Niti jedna naučna studija do sada nije utvrdila da MMR vakcina izaziva autizam. Tu tezu devedesetih godina iznio je gastroenterolog Endrju Vejkfild u autorskom članku, navodeći na osnovu uzorka od 12 djece da MMR vakcina uzrokuje oštećenje i upalne procese digestivnog trakta, što dalje uzrokuje pojavu autizma.

Časopis “Lancet” povukao je članak, ljekar je izgubio licencu za rad, a nijedna naučna studija nije dokazala vezu između tog razvojnog poremećaja i vakcine...

Jedno od posljednjih istraživanja u Danskoj od prije tri godine, na uzorku većem od 650.000 djece rođene između 1997. i 2010. godine, dokazalo je da ne postoji veza između autizma i MMR vakcine...