Saobraćajnica je projektovana sa po dvije trake i jednom zaustavnom trakom u svakom smjeru, uz predviđenu brzinu od 100 do 120 kilometara na čas.

Izvor: YouTube/Skyscrapers Construction Serbia

Izgradnja puteva jedan od ključinih infrastrukturnih projekata u ovoj godini, a intenzivno se radi gotovo na svim putnim pravcima kroz Srbiju. Ono što sve posebno zanima je izgradnja dionice auto-puta "Miloš Veliki" od Požege do granice sa Crnom Gorom kod Boljara. Radovi su u punom zamahu, a prema planovima Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, ova dionica bi trebalo da bude završena u naredne dvije do dve i po godine.

Na ovaj način će Srbija kompletirati svoj dio budućeg Koridora 11, odnosno pravca Beograd-Južni Jadran, koji se prostire na 269 kilometara i predstavlja važan dio Trans-evropske magistrale (TEM). Trasa od Požege do Boljara prostiraće se dolinom rijeke Moravice, između padina planina Javora i Golije, preko Pešterske visoravni do granice sa Crnom Gorom.



Ukupna dužina ove dionice iznosi 106,3 kilometra, a podijeljena je na 11 delova. Na najzahtjevnijem dijelu trase, od Požege do Duge Poljane, biće izgrađeno čak 72 mosta ukupne dužine 35 kilometara i 10 tunela dužine 16,88 kilometara. Auto-put je projektovan sa po dvije trake i jednom zaustavnom trakom u svakom smjeru, uz predviđenu brzinu od 100 do 120 kilometara na čas. Trasa se uglavnom pruža van naseljenih mjesta, osim manjih zahvata u opštinama Arilje i Ivanjica.

Ova važna saobraćajnica pružaće se od Požege, preko Arilja, Ivanjice, do Dugih Poljana i Boljara na granici. Istovremeno, sa druge strane granice mi radimo na drugoj dionici auto-puta Mateševo - Andrijevica. Dionica je duga oko 22-23 kilometra i predstavlja drugu fazu auto-puta Bar - Boljare, ključnu za povezivanje sjevernog regiona Crne Gore sa centralnim dijelom zemlje i nastavak koridora ka Srbiji.

U međuvremenu, završena je i puštena u saobraćaj dionica od Preljine do Požege, duga 30,9 kilometara, čime je putovanje od Beograda do Požege skraćeno na svega 90 minuta, dok je put do Zlatibora skraćen na oko dva sata. Na toj trasi nalaze se ključni infrastrukturni objekti, poput tunela Munjino brdo, Laz i Trbušani, a auto-put povezuje Čačak, Lučane i Požegu, kao i dva okruga - Moravički i Zlatiborski.

Moderan auto-put koji će povezati Srbiju i crnogorsko primorje je od velikog značaja za obje zemlje. Do mora će se stizati za samo četri sata najmodernijom saobraćajnicom.

U okviru primarne mreže puteva ovaj putni pravac treba da preuzme daljinske tokove sa postojećih državnih puteva IB reda broj 21 (Novi Sad-Valjevo-Užice-Bijelo Polje) i broj 22 (na dijelu Beograd-Čačak), kao i puta M-2 (na dijelu Bijelo Polje-Podgorica-Jadransko more), novodi se u planu.

Ovaj koridor povezuje Centralnu i Jugozapadnu Srbiju, a kroz povezivanje luke Bar sa lukom Beograd na Dunavu povezuje Podunavlje sa Mediteranom. Kada sve bude gotovo od Beograda do podgorice stizaće se za tri i po sata bezbjedne saobraćajnice u dužini od 370 km.



Ovim prostornim planom utvrđen je položaj sledećih planiranih denivelisanih raskrsnica (petlji), i to:

Denivelisana raskrsnica "Arilje" na stacionaži km 150+300, u funkciji veze sa postojećim državnim putem IB reda broj 21, opštinskim centrom Arilje i okolnim naseljima i privredno-industrijskim zonama;

Denivelisana raskrsnica "Ivanjica" na orijentacionoj stacionaži km 167+000, u funkciji veze sa postojećim državnim putem IB reda broj 21, opštinskim centrom Ivanjica i okolnim naseljima i privredno-industrijskim zonama;

Denivelisana raskrsnica "Međurečje" na orijentacionoj stacionaži km 185+800, u funkciji veze sa postojećim državnim putem IIA reda broj 197 i posredno preko njega sa područjem Parka prirode Golija, kao i postojećim državnim putem IB reda broj 30 i dalje ka istoku i klisuri Ibra;

Denivelisana raskrsnica "Duga Poljana" na stacionaži km 220+800, u funkciji veze sa postojećim državnim putem IB reda broj 29, i posredno preko njega sa opštinskim centrom i širim područjem Sjenice, područjem Specijalnog rezervata prirode "Uvac" i Novom Varoši na zapadu, odnosno sa Tutinom i Novim Pazarom na jugoistoku;

Denivelisana raskrsnica "Karajukića Bunari" na orijentacionoj stacionaži km 240+000, u funkciji veze sa postojećim državnim putem IIA reda broj 197 i postojećim državnim putem IIA reda broj 202 i posredno preko njih sa Sjenicom na severozapadu i Tutinom i Novim Pazarom na istoku.

Putni pravac Beograd-Južni Jadran, predstavlja krak Trans-evropske magistrale (TEM) koji na području Republike Srbije i Republike Crne Gore povezuje osnovni pravac TEM-a (od Gdanjska do Atine i Istanbula) sa Jadranskim morem.

