Pretraga se nastavlja danas, u skladu sa bezbjednosnim procedurama i uslovima na terenu.

Izvor: MONDO/Milja Zenović

Danilo Mijajlović iz Regionalnog ronilačkog centra saopštio je juče da su naišli na djelove automobila i saobraćajnu dozvolu, što će pomoći u određivanju zone daljeg djelovanja, javlja Dan.

,,U pretrazi podvodnog dijela nam pomažu pripadnici ronilačke službe spasavanja iz Službe zaštite i spašavanja Nikšić dok nam operativnu podršku pružaju pripadnici Sluzbe zaštite i spašavanja Glavnog grada, avio helikopterska jedinica MUP-a kao i mnogi mještani koji poznaju prilike na ovom djelu rijeka", naglasio je Mijajlović.