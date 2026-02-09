Odjeljenje za dnevni boravak odraslih osoba sa invaliditetom otvoreno je u Herceg Novom, a lokalna samouprava je saopštila da je taj grad time dobio licenciran servis socijalne zaštite namijenjen starijima od 27 godina.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

"Zahvaljujući uspješno realizovanom projektu dogradnje i opremanja postojećeg Centra u Sutorini kapaciteti ove ustanove su prošireni, pa će ona ubuduće, osim djeci sa smetnjama u razvoju, pružati podršku i odraslim licima sa invaliditetom i njihovim porodicama", piše u saopštenju, javljaju Vijesti.

Novo odjeljenje danas su otvorili predsjednik Opštine Herceg Novi Stevan Katić, ministarka javnih radova Majda Adžović, ministar socijalnog staranja, brige o porodici i demografije Damir Gutić i direktor Centra za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom Petar Kovačević.

Katić je istakao da je riječ o važnom iskoraku u razvoju lokalnih servisa podrške.

„Posebno sam ponosan na činjenicu da je Opština Herceg Novi ovaj put započela od praznog placa u Sutorini, da bi godinama, posvećeno i u kontinuitetu, gradila sistem podrške – najprije Dnevni centar za djecu, a danas i savremeno opremljen Centar za dnevni boravak, koji odgovara potrebama i djece i starijih sugrađana. Ovu funkcionalnu cjelinu upotpunjuje i objekat stare škole, čije će prizemlje biti stavljeno u službu Centra“, kazao je Katić.

On se zahvalio resornim ministarstvima, zaposlenima u Centru za dnevni boravak i opštinskom Sekretarijatu za lokalnu samoupravu, na angažmanu u realizaciji projekta. Uputio je riječi zahvalnosti i nevladinoj organizaciji „Nova šansa u Novom“, jer uz njihovu podršku omogućeno da grad dobije dnevni boravak za osobe za invaliditetom i prije dogradnje Centra, a ta saradnja se, kako je saopšteno, nastavlja kroz rad dnevnog boravka za stara lica, prenose Vijesti.

„Očekujemo da će i novim Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti opštine ostati prepoznate kao ključni partneri u ovoj oblasti i da će biti obezbijeđena stabilna podrška svim servisima koje lokalne uprave razvijaju“, poručio je Katić.

Na značaj ovog infrastrukturnog ulaganja ukazala je ministarka javnih radova, Majda Adžović, ističući da je dogradnjom objekta Centar dobio novu, jednako važnu ulogu – pružanje kontinuirane podrške odraslim osobama sa invaliditetom.

„Dogradnjom su unaprijeđeni prostorni i tehnički kapaciteti, kao i uslovi za pružanje cjelodnevnih usluga osobama starijim od 27 godina, u skladu sa važećim standardima. Ukupni prostorni kapaciteti sada obuhvataju više od 400 metara kvadratnih, čime su stvoreni bolji uslovi za organizaciju rada i kvalitet pružanja usluga. Ovaj projekat dio je šireg opredjeljenja da se kroz planska ulaganja unapređuje javna infrastruktura i jača institucionalna podrška korisnicima i njihovim porodicama“, kazala je ministarka Adžović, naglašavajući značaj partnerstva Vlade i lokalne samouprave u realizaciji projekta, pišu Vijesti.

Gutić je naglasio da je dosadašnji Dnevni centar dodatno osnažio svoju ulogu u zajednici, odgovarajući na potrebe korisnika i njihovih porodica, te da od sada djeluje pod nazivom JU" Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom".

On je podsjetio da je uslugu dnevnog boravka za odrasle osobe sa invaliditetom do sada pružala nevladina organizacija "Nova šansa u Novom", uz podršku lokalne samouprave, te da licenciranje centra predstavlja važan korak ka obezbjeđivanju održivih i kvalitetnih usluga u zajednici.

„Razvoj ovih usluga pokazuje da sistem socijalne zaštite može i mora da se prilagođava potrebama korisnika, obezbjeđujući im podršku u svim fazama života. Ministarstvo ostaje posvećeno razvoju usluga u zajednici kao temelju inkluzivnog društva i prevencije institucionalizacije. Upravo dnevni centri poput ovog omogućavaju djeci sa smetnjama u razvoju i osobama sa invaliditetom da što duže ostanu u zajednici, očuvaju društvene odnose i aktivno učestvuju u društvenom životu, uz podršku porodicama“, poručio je Gutić, prenose Vijesti.

Kovačević je poručio da Centar predstavlja "rezultat zajedničke vizije – da svako lice u zajednici ima pravo na dostojanstven život, podršku i osjećaj pripadnosti".

„U pitanju nije samo prostor, već mjesto sigurnosti, razumijevanja i prilike za lični razvoj. Zahvaljujem se Opštini Herceg Novi i Ministarstvu socijalnog staranja, brige o porodici i demografije na prepoznavanju važnosti ove ustanove i nesebičnoj podršci u njenom osnivanju. Veliku zahvalnost dugujem i Sekretarijatu za lokalnu samoupravu, koji je od samog početka uz nas, kao i zaposlenima i stručnom timu koji svakodnevno rade sa puno znanja, strpljenja i truda. Otvaranjem ovog centra činimo važan korak ka inkluzivnijem i humanijem društvu. Vjerujem da će on postati primjer dobre prakse i mjesto na koje ćemo svi biti ponosni“, istakao je Kovačević.

Otvaranju su prisustvovali korisnici i njihove porodice, zaposleni i uprava Centra, kao i predstavnici državne i lokalne uprave, preduzeća i ustanova, među kojima i predsjednik Skupštine opštine Herceg Novi Miloš Konjević i sekretarka za lokalnu samoupravu Vesna Samardžić, javljaju Vijesti.

Iz Opštine su kazali da je otvaranjem novog odjeljenja dodatno unaprijeđen sistem podrške osobama sa invaliditetom u Herceg Novom. Novo odjeljenje licencirano je za 15 korisnika, pa Centar sada ukupno pruža uslugu za 45 osoba – 30 djece i 15 odraslih osoba sa invaliditetom.

Sredstva za dogradnju Centra i rekonstrukciju objekta stare škole u Sutorini opredijelilo je Ministarstvo javnih radova, dok Ministarstvo socijalnog staranja, brige o porodici i demografije u saradnji sa lokalnom upravom učestvuje u sufinansiranju boravka korisnika. Projektnu dokumentaciju i sredstva za opremanje objekata obezbijedila je Opština Herceg Novi.