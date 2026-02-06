Apelacioni sud potvrdio da kompanija u stečaju nije vlasnik parcela kod Krivog mosta

Izvor: Ilustracija MONDO

Kompanija Galenika u stečaju izgubila je višegodišnji sudski spor vrijedan oko pet miliona eura protiv Podgorica, Vlada Crne Gore i kompanije Hemomont, kojim je tražila da se utvrdi pravo svojine nad više parcela i objekata u centru grada.

Apelacioni sud Crne Gore potvrdio je prošlog mjeseca presudu Privredni sud Crne Gore iz jula prošle godine, kojom je tužbeni zahtjev „Galenike“ odbijen kao neosnovan.

Spor je pokrenut 2020. godine, a odnosio se na nepokretnosti ukupne površine oko 12.500 kvadratnih metara u zoni Krivog mosta, upisane u katastarskoj opštini Podgorica III. Drugostepeni sud odbio je žalbu tužioca i ocijenio da je prvostepena presuda pravilna i zakonita.

Sud je zaključio da „Galenika“ nije dokazala da je stekla pravo svojine na spornim nepokretnostima, niti da je imala savjesnu i zakonitu državinu. U presudi je navedeno i da je „Hemomont“ u neprekidnom posjedu tih nepokretnosti više od 20 godina, bez ikakvih osporavanja od strane tužioca.

Presudom su potvrđena i potraživanja prema „Galenici“ po osnovu troškova parničnog postupka – 31.050 eura u korist Glavnog grada i 41.850 eura u korist „Hemomonta“.

Stečajni upravnik „Galenike“ Dragan Milić kazao je Vijestima da će učiniti sve da ova presuda ne utiče na potraživanja zaposlenih.

„Galenika“ je prestala sa radom početkom 2019. godine, a stečaj je uveden sredinom iste godine, nakon što je Poreska uprava ukinula rješenje o reprogramu duga. U tom trenutku kompanija je imala 68 zaposlenih, a račun joj je bio u blokadi više od pet godina, na iznos od oko 6,5 miliona eura.