Crna Gora i Njemačka potpisale su zajedničku izjavu o namjeri o procedurama za razmjenu vozačkih dozvola i polako se stiču formalni uslovi za potpunu primjenu. To se navodi u dokumentu Ministarstva unutrašnjih poslova.

Ministarstvo unutrašnjih poslova, postupajući po zahtjevu za slobodan pristup informacijama, odobrilo je pristup informaciji o tome da li su zvanično stvoreni uslovi za razmjenu crnogorskih vozačkih dozvola za njemačke.

“Nakon što su Crna Gora i Njemačka potpisale Zajedničku izjavu o namjeri o procedurama za razmjenu vozačkih dozvola između Njemačke i Crne Gore, Crna Gora mora biti uključena u Aneks 11 Uredbe o vozačkim dozvolama (FeV), što zahtijeva sprovođenje zakonodavnog postupka, odnosno izmjenu navedene uredbe. Ova izmjena biće inicirana u prvom kvartalu tekuće godine, a procedura u Njemačkoj može trajati oko šest mjeseci”, navodi Ministarstvo saobraćaja Savezne Republike Njemačke, piše CdM.

Kako bi se omogućilo nosiocima crnogorskih vozačkih dozvola da što prije zamijene svoje vozačke dozvole, savezne države su, ističe se u dokumentu, odgovorne za implementaciju Uredbe o vozačkim dozvolama u pojedinačnim slučajevima.

“Tokom obavještavanja o zaključenju, odnosno potpisivanju predmetne Zajedničke izjave o namjeri, pozvane su da postupe u iščekivanju izmjene FeV i da, shodno tome, vrše zamjenu vozačkih dozvola navedenih u Zajedničkoj izjavi”, dodaje se.

Ministarstvo saobraćaja Savezne Republike Njemačke namjerava da pokrajinama predloži da vrše zamjene vozačkih dozvola i prije formalne izmjene navedene Uredbe.

“U principu, svaka od 16 njemačkih pokrajina samostalno i nezavisno odlučuje i sprovodi zakonska rješenja, ali iskustvo pokazuje da u ovakvim slučajevima uglavnom slijede preporuke Ministarstva saobraćaja”, ističe se u dokumentu.