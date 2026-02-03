Sjutra oblačno, od sredine dana kiša

U Crnoj Gori danas će biti umjereno do potpuno oblačno, od sredine mjestimično slaba kiša, a na primorju moguće i u jutarnjim satima.

Kako je saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, na krajnjem sjeveru i sjeveroistoku suvo. Vjetar na primorju i u sjevernim predjelima umjeren do jak južni i jugoistočni.