Sjutra oblačno, od sredine dana kiša
U Crnoj Gori danas će biti umjereno do potpuno oblačno, od sredine mjestimično slaba kiša, a na primorju moguće i u jutarnjim satima.
Kako je saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, na krajnjem sjeveru i sjeveroistoku suvo. Vjetar na primorju i u sjevernim predjelima umjeren do jak južni i jugoistočni.
Jutarnja temperatura vazduha od -3 do 8 stepeni, najviša dnevna temperatura vazduha od 3 do 14 stepeni.
U glavnom gradu će biti pretežno oblačno, uglavnom, u drugom dijelu dana povremeno slaba kiša. Vjetar slab, promjenljivog smjera.
Jutarnja temperatura vazduha oko 5 stepeni, najviša dnevna do 10 stepeni.