Kako je saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, vjetar će biti uglavnom slab, promjenljivog pravca.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U južnim predjelima Crne Gore danas će biti promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, dok se na sjeveru očekuje pretežno oblačno i uglavnom suvo vrijeme.

Jutarnja temperatura vazduha od minus pet do sedam stepeni, najviša dnevna temperatura vazduha od nula do 13 stepeni.