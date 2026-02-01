Danas u Crnoj Gori promjenljivo oblačno, sunčano na jugu, a na sjeveru kiša i snijeg u planinama.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U Crnoj Gori se danas očekuje promjenljivo oblačno vrijeme, sa sunčanim periodima uglavnom na jugu zemlje. Na sjeveru se prognozira slaba kiša u nižim predjelima, dok će u višim planinskim oblastima padati snijeg ili susnježica.

Iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju saopšteno je da će vjetar biti pretežno sjeverni i sjeveroistočni, mjestimično umjeren do pojačan.

Jutarnja temperatura vazduha kretat će se od minus tri do devet stepeni, dok će najviša dnevna iznositi između minus jedan i 14 stepeni.

U Podgorici se očekuje promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vjetar će povremeno biti umjeren sjeverni, a jutarnja temperatura oko sedam stepeni, dok će tokom dana porasti do 12 stepeni.