Antarktik kao nenaseljeni kontinent isključivo je namijenjen naučnim istraživanjima i tokom ljetnje sezone na njemu boravi oko 4.000 naučnika u okviru približno 80 istraživačkih stanica.

Izvor: Aleksandar Joksimović/ RINA

Crnogroski naučnici sa kolegama iz drugih država duže od mjesec dana borave na naučno-istraživačkom brodu, a njihov fokus je usmjeren na istraživanje mora. Crnogorsku ekspediciju čine naučnici Instituta za biologiju mora Univerziteta Crne Gore dr Vesna Mačić i dr Aleksandar Joksimović.

Prvi susret sa Antarktikom, kako kaže naučni savjetnik dr Aleksandar Joksimović, ostavio je na njega snažan utisak. Priroda, ogromna prostranstva leda i tišina koja dominira ovim kontinentom bez stalnog stanovništva izazivaju istovremeno i strahopoštovanje i divljenje

"Ono što me je prvo fasciniralo, prvi kontakt sa Antarktikom, jeste to da je ovde zaista netaknuta priroda, iskonski netaknuta priroda. Gledate glečere stare ko zna koliko stotina hiljada godina, bio sam u prilici da pijem vodu iz tih glečera, za koju smatram da je pravi eliksir. Naravno, tu je i kontakt sa divljim životinjama – pingvinima, fokama i kormoranima – koji se apsolutno ne plaše čovjeka. Najveća privilegija za mene jeste to što duže od mjesec dana nisam vidio automobile, gužve, osjetio smog i sve ono što čini svakodnevicu života na ostatku planete Zemlje", kaže za RINU Aleksandar.

Iako je na južnoj hemisferi trenutno ljeto, vremenski uslovi su i dalje izuzetno zahtjevni i predstavljaju svakodnevni izazov za rad.

"U ovom periodu godine nije pretjerano hladno, s obzirom na to da je leto, pa temperatura vazduha ponekad ide i iznad nule. Međutim, kada ima vjetra, subjektivni osjećaj hladnoće se znatno snižava i može da bude i minus 10 do minus 15 stepeni. Problem je i što je temperatura mora, odnosno okeana, uvijek oko jednog do jednog i po stepena, zbog čega smo stalno u specijalnim odijelima. To su posebna odijela i jako su zahtjevne procedure prilikom silaska u čamac i odlaska na obalu", dodaje ovaj crnogroski naučnik.

Za razliku od ostatka ekipe koja boravi u istraživačkoj stanici, dr Joksimović i dr Mačić većinu vremena provode na brodu, gdje se svakodnevno obavljaju uzorkovanja mora i sprovode planirane istraživačke aktivnosti vezane za mikroplastiku.

"Uzimamo uzorke sedimenta i vode. Kada ti uzorci brodom budu dopremljeni do naših laboratorija, kolege i naši eksperti koji se bave usko specijalizovanim oblastima radiće dalje analize. Tada ćemo imati prve rezultate o stanju zagađenosti ovdje na Antarktiku i u ovim vodama, možda čak i u poređenju sa ostatkom planete", naglašava Joksimović.

Praznike su crnogorski naučnici proveli daleko od svojih porodica, ali su ih obilježili u društvu kolega iz Bugarske, Rumunije i drugih zemalja.

U galeriji pogledajte fotografije:

"U pitanju je vojni brod Ratne mornarice Bugarske sa posadom od 33 člana. Iako smo gosti, uopšte se tako ne osjećamo. Toliko smo se sprijateljili i slični smo jedni drugima. Kako Bugari slave Božić, Bogojavljenje i druge vjerske praznike po drugom kalendaru, slavili smo ih praktično dva puta. Oni su ovdje čak i plivali za Časni krst početkom januara. Atmosfera je fenomenalna, družimo se svako veče, pričamo i šalimo se", kaže Aleksandar.

Iako je iskustvo neprocjenjivo, odvojenost od porodice ne pada lako.

"Neobično je biti odvojen od kuće tokom praznika, ali postoji ograničen satelitski internet, pa sam u stalnoj komunikaciji sa porodicom. To je veoma važno. Ipak, ovaj zadatak i ova misija predstavljaju posebno zadovoljstvo, čast i privilegiju da kao naučnici budemo ovdje", rekao je on,

Ističe da kao ljudi ne smijemo dozvoliti da i Antarktik postane mjesto gdje će čovjek ostaviti svoj negativan trag.

Istraživačka misija traje do 20. februara, nakon čega se očekuje povratak crnogorskih naučnika.

