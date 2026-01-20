Vlada Crne Gore saopštila je danas da je, bez održavanja sjednice, 16. januara donijela više odluka.

Izvor: MONDO/Ivona Ulićević

Odluke su donijete o:

1.Trećem polugodišnjem izvještaju o sprovođenju Reformske agende Crne Gore za Instrument EU za reforme i rast 2024-2027. godine

2.Predlogu platforme za učešće predsjednika Vlade Crne Gore mr Milojka Spajića na 56. godišnjem sastanku Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu, u periodu od 19. do 23. januara 2026. Godine

3.Predlogu platforme za radnu posjetu ministarke evropskih poslova Maide Gorčević, ministra pravde mr Bojana Božovića i ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića, Briselu, Kraljevina Belgija, u periodu od 19-20. januara 2026. godine

4.Predlogu platforme za učešće crnogorske delegacije koju predvodi ministar socijalnog staranja, brige o porodici i demografije, Damir Gutić, na predstojećem Inauguralnom Globalnom forumu njegovatelja za univerzalnu podršku, 15-16. januar 2026. godine, Madrid, Španija

5.Predlogu platforme o učešću delegacije, koju predvodi mr Simonida Kordić, ministarka turizma, na internacionalnom sajmu turizma FITUR, 23 - 24. januar 2026. godine, Madrid, Španija

6.Kadrovskim pitanjima 6.1. Predlogu za prestanak mandata sekretara Ministarstva pomorstva

7.Predlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o legalizaciji bespravnih objekata.

