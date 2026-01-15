Od danas, 15. januara, počeo je besplatan prevoz od Podgorice do ski centra Kolašin 1600 koji organizuju Turistička organizacija Podgorice - TOP, Nacionalna turistička organizacija i Privredna komora Crne Gore, u saradnji sa Skijalištima Crne Gore.

Akcija se realizuje sa ciljem obogaćivanja ponude za turiste i građane Podgorice tokom zimskih mjeseci i generisanja što boljih rezultata zimske turističke sezone.

Organizovani polasci planirani su od 15. januara, i to svakog utorka i četvrtka do ski centra Kolašin 1600. Polasci su u 8 časova, kod hotela „Podgorica“ (ulica Svetlane Kane Radević), a za sve korisnike besplatnog prevoza obezbijeđen je popust na ski pass.

Već prvog dana realizacije besplatnog prevoza zabilježeno je veliko interesovanje, te je autobus od Podgorice do Kolašina bio pun.

Svi zainteresovani mogu se prijaviti najkasnije dan prije polaska autobusa putem telefona na broj 067 088 572, svakog radnog dana od 8 do 16 sati.

Maloljetna lica imaju 20% popusta na ski pass, te mogu dobiti vaučer za popust i koristiti prevoz jedino uz pratnju odrasle osobe, dok je osiguranje na sopstvenu odgovornost korisnika.