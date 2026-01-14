Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija (MPNI) odbilo je inicijativu da se raspust produži do 26. januara.

Izvor: Vlada Cre Gore

Prema nezvaničnim informacijama "Vijesti", radi se o inicijativi Odbora direktora Skijališta Crne Gore (SCG), koju je resoru Anđele Jakšić Stojanović proslijedilo Ministarstvo turizma.

Isti izvori tvrde da je Odbor direktora SCG od resorne ministarke Simonide Kordić tražio da, ako je moguće, inicira predlog za produženje raspusta prema Vladi.

Navodno je Odbor direktora stava da "to ne bi umnajilo kvalitet vaspitno-obrazovnog rada, s obzirom na to da je školskim kalendarom predviđeno 184 radna dana, a da je obavezni minimum 180".

Međutim, resor Jakšić Stojanović nije saglasan s tim ocjenama. Prema nezvaničnim informacijama, iz MPNI su kolegama iz resora turizma odgovorili da bi to, ipak, moglo da ugrozi kvalitet nastave, zbog čega nijesu saglasni sa predlogom za produženje zimskog raspusta.

Podsjetili su da je i ranije bilo slučajeva odlaganja početka drugog polugodišta, ali da su ta pomjeranja "bila na štetu organizacije obrazovno-vaspitnog rada", pišu Vijesti.

Prema istim informacijama, MPNI je prije razmatranja predloga konsultovao stručne službe i ustanove.

Na osnovu toga su, tvrde izvori "Vijesti", još jednom zauzeli stav da produženje zimskog raspusta nije dobro rešenje za bilo kog učesnika u obrazovno-vaspitnom procesu.

Pojasnili su, navodno, da je broj nastavnih dana planiran u skladu sa zakonskim minimumom, pa bi svako dodatno pomjeranje Školskog kalendara imalo značajne organizacione posljedice - dovelo bi do remećenja ustaljenih porodičnih i radnih navika, uvođenja nastave subotom ili produženja nastavne godine za pet radnih dana u junu. To bi, ocijenili su, učinilo upitnim kvalitet realizacije nastavnog procesa, ali i njegovu organizaciju u periodu koji je već opterećen eksternim testiranjima.

Iz MPNI su još podsjetili i na to da su sniježne padavine ove godine nastupile u periodu zimskog raspusta, tako da će učenici imati priliku da do 19. januara iskoriste dio raspusta za skijanje, sankanje i druge zimske aktivnosti, ali i da je realno očekivati da bi, i u slučaju eventualnog produženja raspusta, većina roditelja djecu mogla voditi na planinu isključivo vikendom, usljed svojih radnih obaveza.