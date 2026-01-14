Iz Opštine nisu odgovorili na pitanja zbog čega nije produžen ugovor i kada će građani ponovo moći da koriste prevoz.

Mještani udaljenih naselja Zete od Nove godine nemaju prevoz do Golubovaca i Podgorice. Direktor preduzeća BTC Zeta Janko Bulatović za Portal RTCG objašnjava da Opština nije produžila ugovor o unutrašnjem saobraćaju koji je istekao krajem prošle godine i da zbog toga njihovi autobusi voze samo na relaciji Podgorica-Golubovci. Iz Opštine nisu odgovorili na pitanja zbog čega nije produžen ugovor i kada će građani ponovo moći da koriste prevoz.

Građanka Marija Đurković za Portal RTCG kaže da je nedostatak prevoza otežao njen i život njenih komšija od početka godine.

“Da javni prevoz nije značajan, ne bi u svim razvijenim zemljama svijeta bio organizovan na način da na svakih par minuta imate prevoz od grada ka periferiji ili susjednoj opštini. Ja, kao neko ko je u radnom odnosu u Podgorici i kao neko ko svaki dan putuje javnim prevozom na posao, ako se ne pojavim pet dana uzastopno na svoje radno mjesto, po Zakonu o radu Crne Gore automatski dobijam otkaz. Ovakvom odlukom mi je ugroženo pravo na egzistenciju”, kaže ona.

Pisala je Opštini Zeta i prevozniku, međutim, ostala je bez odgovora.

“Problem su i stariji ljudi koji žive sami i koji nemaju mogućnost da pođu do Doma zdravlja. Ovdje se otvara beskonačan broj problema koji našu Opštinu ne interesuje, a valjda su oni ti koji treba da rade u interesu građana. Zeta ima preko 16.000 stanovnika, postoji veliki broj građana koji zivi u naseljima koja nisu Golubovci i koji nemaju mogućnost da se prevezu do grada”, kaže Đurković, javlja RTCG.

Direktor BTC Janko Bulatović je saopštio da linija Podgorica-Golubovci funkcioniše nesmetano, ali da to nije slučaj od Golubovaca do naselja u unutrašnjosti Zete.

“Krajem godine istekao je ugovor sa Opštinom Zeta o unutrašnjem prevozu, zbog toga smo prestali da vozimo do naselja kao što su Bijelo Polje, Mataguži… Ne znam zašto još nije produžen, ali pretpostavljam da će to biti riješeno u skorije vrijeme”, naveo je Bulatović.

Mještani su načuli da će autobusi početi da funkcionišu s početkom drugog polugođa, što ih je dodatno zabrinulo, jer već razmišljaju šta će biti tokom ljetnjeg raspusta koji traje dva mjeseca.

Bulatović je objasnio da đaci imaju poseban prevoz od kuće do škole. Na pitanje Portala da li ćee vratiti novac građanima koji su kupili mjesečne karte, Bulatović je kazao da ovog mjeseca nijesu prodate mjesečne karte osim na relaciji Golubovci-Podgorica.

Cijena mjesečne karte je 45 eura, a cijena prevoza u jednom pravcu je od 1,80 do 2,20 eura, prenosi RTCG.