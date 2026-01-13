Iz te kompanije su poslali saopštenje za javnost kojim su demantovali tvrdnje ŽPCG.

Spavaća kola voza na relaciji Beograd - Bar u kojima nije bilo grijanja u vlasništvu su Željezničkog prevoza Crne Gore (ŽPCG). To se navodi u saopštenju kompanije "Srbijavoz".

Iz te kompanije su poslali saopštenje za javnost kojim su demantovali tvrdnje ŽPCG.

"Po prispjeću voza broj 432 u željezničku stanicu Zemun, dana 8. januara 2026. godine, izvršen je redovan pregled kompozicije. Tom prilikom, zbog utvrđene neispravnosti, iz saobraćaja su isključena Bc kola broj 50 62 50-27 301-4, u vlasništvu ŽPCG. Istovremeno, spavaća kola broj 50 62 72-10 508-7 i 50 62 72-10 506-1, takođe u vlasništvu ŽPCG, ocijenjena su kao tehnički ispravna i uključena u sastav voza broj 433 istog dana. Neposredno prije polaska voza broj 433 iz stanice Zemun, izvršen je dodatni pregled voza, pri čemu nisu uočene nepravilnosti, niti je od strane pratioca spavaćih kola - zaposlenog u ŽPCG - prijavljen bilo kakav problem u vezi sa sistemom grijanja", piše u saopštenju "Srbijavoza".

Dodaju da ta spavaća kola posjeduju sopstveni sistem grijanja na dizel gorivo, čije uključivanje i korišćenje predstavlja obavezu i odgovornost pratilaca kola, koji su zaposleni u ŽPCG.

"Takođe, tokom boravka voza u stanici Zemun, kao i u toku same vožnje, pratioci spavaćih kola nisu prijavili nepravilnosti u vezi sa grijanjem. U skladu sa važećim procedurama, ukoliko dođe do problema sa grijanjem, obaveza pratioca kola je da putnicima koji se žale ponudi premještaj u kola u kojima je grijanje ispravno, što u konkretnom slučaju nije učinjeno. Pored toga, eventualni problem sa grijanjem nije prijavljen ni nadležnoj preglednoj službi, niti u graničnoj stanici Bijelo Polje, iako je i to obaveza pratioca kola u slučaju postojanja nepravilnosti", saopšteno je.

Navode i da se na osnovu svih navedenih činjenica, može zaključiti da u konkretnom slučaju ne postoji odgovornost zaposlenih u 'Srbijavozu', kao ni propusti u postupanju sa njihove strane.

"Pokušaji da se odgovornost prebaci na 'Srbijavoz' ne doprinose rješavanju problema i nisu u interesu unapređenja kvaliteta usluge i zaštite prava putnika. 'Srbijavoz' ostaje posvećen saradnji sa svim partnerima u cilju unapređenja uslova putovanja i blagovremenog rešavanja svih pitanja od značaja za putnike", piše u saopštenju.

"Vijestima" se putnica voza žalila da im putovanje noći između osmog i devetog januara spavaćim kolima na relaciji Beograd - Bar, nije bilo prijatno, jer u vozu, uprkos niskim temperaturama, nije bilo grijanja.