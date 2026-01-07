Brojni putni pravci na teritoriji Danilovgrada su, usljed nastavka padavina i kontinuirano visokog vodostaja, iz bezbjednosnih razloga i dalje zatvoreni za saobraćaj, napisali su iz Opštine na Fejsbuku.

Izvor: Facebook/Opština Danilovgrad/Screenshot

"Nadležne službe su aktivne u punom kapacitetu, nalaze se na terenu i građanima savjetuju maksimalan oprez te striktno poštovanje privremene saobraćajne signalizacije", piše u objavi.



Za saobraćaj su trenutno zatvoreni: most u Dobrom Polju, putni pravac Zagorak - potok Smrdan, Frutak, magistrala u mjestu Orja Luka, most Radovana Pavićevića, regionalni put R23 Danilovgrad - Glava Zete u mjestu Viš, put preko Brestice, Novo Selo - most Sušica, pravac Ždrebaonik Sekulići, Bandići preko mosta na Crkovnici, Blatine - spona stari/novi put, putni pravac Daljam - Mareza.

"Vozačima su na raspolaganju alternativni putni pravci, a saobraćaj se može odvijati preko Spuža, i to putem preko Martinića do Danilovgrada, odnosno do gradskog mosta, kao i starim putem Spuž - Danilovgrad. Bulevar Podgorica - Danilovgrad na čitavoj našoj teritoriji je takođe u funkciji, sve do skretanja za Lužnicu", dodaju.

Za kretanje prema Nikšiću preporučuju se pravci preko lokalnog puta L7 do Manastira Ostrog i dalje ka Nikšiću, kao i L7 do Manastira Ostrog - Dabovići i dalje ka Glavi Zete.

"Pozivamo građane da izbjegavaju rizične dionice i ne izlažu se opasnostima, te da se redovno informišu putem zvaničnih obavještenja i lokalnih medija", zaključili su iz Opštine.