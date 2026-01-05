“Za potrebe pića neophodno je koristiti bezbjedne alternative, odnosno vodu iz kontrolisanih izvora vodosnabdijevanja (flaširanu vodu, na odgovarajući način dopremljenu zdravstveno ispravnu vodu iz drugog vodovodnog sistema, izvorišta i slično)”

Podgoričko preduzeće “Vodovod i kanalizacija” obavijestilo je potrošače koji se snabdijevaju sa crpne stanice Mareza da je, usljed obilnih padavina, došlo do značajnog povećanja mutnoće vode, te da je ne koriste za piće ni nakon prokuvavanja.

“Za potrebe pića neophodno je koristiti bezbjedne alternative, odnosno vodu iz kontrolisanih izvora vodosnabdijevanja (flaširanu vodu, na odgovarajući način dopremljenu zdravstveno ispravnu vodu iz drugog vodovodnog sistema, izvorišta i slično)”, kazali su iz tog preduzeća.

Podsjećaju da su naselja, koja se snabdijevaju sa crpne stanice Mareza: Mareza, Tološi, Blok V i VI, dio grada preko Morače, centar grada, dio ispod Gorice, Malo brdo, Stara varoš, Zabjelo, Pobrežje, Zelenika, Dahna, Dajbabe, City kvart, dio Zete, Gornja i Donja Gorica, Donji Kokoti, Grbavci, Lekići, Farmaci i Beri.