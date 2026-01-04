Jačina zemljotresa u žarištu iznosila je 2,9 stepeni Rihterove skale, što odgovara epicentralnom intenzitetu od III–IV stepena Merkalijeve skale.

Izvor: EMSC/Printscreen

Zemljotres manje jačine registrovan je sinoć u 1:18 sati na području Nikšića, sa epicentrom oko osam kilometara jugozapadno od Velimlja, saopštio je Sektor za seizmologiju Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju.

Jačina zemljotresa u žarištu iznosila je 2,9 stepeni Rihterove skale, što odgovara epicentralnom intenzitetu od III–IV stepena Merkalijeve skale. Prema preliminarnim podacima, hipocentar je lociran na dubini od oko 20 kilometara.

Kako je navedeno u saopštenju, na osnovu magnitude i dubine zemljotresa, nijesu zabilježene niti se očekuju materijalne štete u epicentralnom području.