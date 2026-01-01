GKU obuhvata gotovo šest hiljada zdravstvenih radnika zaposlenih u javnom zdravstvenom sistemu.

Izvor: Klinički centar Crne Gore

Primjena Granskog kolektivnog ugovora (GKU) za zdravstvenu djelatnost, čija je suština unapređenje finansijskog statusa zdravstvenih radnika, počinje danas.

Granskim kolektivnim ugovorom, koji je u utorak potpisao ministar zdravlja Vojislav Šimun, koeficijent zarada srednjeg medicinskog kadra uvećan je za 15 odsto, dok je za medicinske sestre i tehničare sa višim i visokim obrazovanjem predviđeno povećanje od deset odsto. Predviđen je i dodatak na zaradu za rukovodni kadar u iznosu od pet odsto.

Ministar Šimun je ranije saopštio da je GKU jedan od najvažnijih dokumenata za cjelokupni zdravstveni sistem, ističući da je njegova osnovna svrha poboljšanje finansijskog položaja zdravstvenih radnika.

Ugovor je potpisan sa predstavnicima Samostalnog sindikata zdravstva i Sindikata zaposlenih u zdravstvu Crne Gore, koji su ocijenili da se radi o do sada najvećem procentualnom povećanju zarada za medicinske sestre i tehničare.