Specijalno državno tužilaštvo i Vrhovno državno tužilaštvo su pravosudne institucije u koje građani najviše vjeruju

To je pokazalo oktobarsko istraživanje javnog mnjenja o povjerenju građana u pravosudni sistem Crne Gore, koje su sproveli Centar za monitoring i istraživanje – CeMI uz podršku Misije Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju (OEBS), prenosi Dan.

"Povjerenje u rad Specijalnog državnog tužilaštva ima čak 61,8% ispitanika i Vrhovnom državnom tužilaštvu u istom periodu vjeruje 60,5% ispitanika što potvrđuje kontinuitet povjerenja građana u rad Državnog tužilaštva ", navodi se u saopštenju.

Prema istom istraživanju, 54,3% ispitanika smatra da se u 2025.godini Državno tužilaštvo uspješno bori sa korupcijom i organizovan kriminalom,dok je u 2021.godini taj stav dijelilo svega 31,8% ispitanika, dodaje se.

"Takođe, Regionalno istraživanje pravosuđa Svjetske banke za 2025. godinu potvrđuje poziciju Državnog tužilaštva Crne Gore kao jedne od najstabilnijih i najprifesionalnijih institucija u pravosudnom sistemu. Rezultati ovog istraživanja pokazuju da povjerenje građana u pravosudni sistem ostaje stabilno i relativno visoko, uz blag pad sa 59% na 55% u odnosu na 2020. godinu", navode.

Rezultati Državnog tužilaštva Crne Gore u borbi pritv kriminala,posebno organizovanog kriminala i korupcije,su prepoznati u crnogorskom društvu u ovoj godini,baš kao što su prepoznati i izvan Crne Gore,od strane Evropske komisije i drugih meðunarodnih subjekata,a kako je to javno istaknuto u više navrata i u odgovarajućim izvještajima, zaključuju.