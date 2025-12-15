Jutarnja temperatura vazduha od -4 do 7, najviša dnevna od 9 do 19 stepeni.

Izvor: MONDO

U Crnoj Gori će danas biti pretežno sunčano. Na sjeveru, ujutru, mjestimično magla ili niska oblačnost, koja se ponegdje može zadržati i duže tokom dana

Kako je saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju. Vjetar je slab, promjenljivog smjera.

Jutarnja temperatura vazduha od -4 do 7, najviša dnevna od 9 do 19 stepeni.

U Podgorici će biti pretežno sunčano. Vjetar slab, promjenljivog smjera.

Jutarnja temperatura vazduha oko 2, najviša dnevna do 16 stepeni.