Izvor: Predsjednik Crne Gore

Bivši predsjednik Crne Gore, Milo Đukanović, tvrdi da je Agencija za sprečavanje korupcije (ASK) namjerno donijela odluku koja mu nanosi štetu, utičući na njegovu čast i ugled, te da je time prekršena obaveza čuvanja ličnih podataka.

Suđenje po Đukanovićevoj tužbi protiv ASK-a, kojom je osporio zakonitost odluke te institucije i zatražio naknadu nematerijalne štete od 5.000 eura, završeno je juče pred Osnovnim sudom u Podgorici. Sud će konačnu odluku donijeti u januaru.

Odluka ASK-a odnosila se na navodnu neprijavljenu promjenu imovine u iznosu od 16.741 euro, koliko je, prema agenciji, njegov sin Blažo Đukanović uplatio za otplatu revolving kartice u Atlas banci. Đukanović tvrdi da se radi o kreditnom zaduženju, a ne imovini, te da ASK nije imala osnovu da takvu obavezu tretira kao prihod ili povećanje imovine, prenosi portal Vijesti.

„ASK je namjerno djelovala kako bi narušila moj ugled i prikazala me kao osobu nedostojnu funkcija koje sam obavljao“, naveo je bivši predsjednik.

Pravni zastupnik ASK-a ostaje pri stavu da je odluka zakonita i da Agencija ima obavezu da javnosti učini dostupnim odluke koje se odnose na funkcionere.