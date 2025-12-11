Prošle godine bilo je oko 14 dugotrajnih liječenja zbog pirotehnike, uključujući i slučajeve trajnih invaliditeta.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Do sada je zabilježena jedna teža povreda od petardi kod dječaka sa opekotinama šaka, prstiju i očiju, kazao je u “Bojama jutra” na TV Vijesti Velibor Majić, direktor Instituta za bolesti djece.

Prošle godine bilo je oko 14 dugotrajnih liječenja zbog pirotehnike, uključujući i slučajeve trajnih invaliditeta.

Najteže povrede uključivale su razderotine šaka, gubitak prstiju, povrede očiju sa trajnim oštećenjima vida i duboke opekotine koje zahtijevaju višemjesečnu rehabilitaciju.

Više od 95 odsto povreda dešava se između 25. decembra i 15. januara, najčešće kod djece uzrasta od 9 do 13 godina.

“Ako roditelji već žele da pokažu nešto djetetu, neka rizik preuzmu na sebe, a ne da petardu daju djetetu u ruke”, istakao je Majić.