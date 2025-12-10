Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović danas je, na konferenciji za medije, objasnio da ugovor nisu mogli objelodaniti ranije, jer su za to morali imati saglasnost turske kompanije.

Izvor: Otpadne vode Podgorica

Glavni grad je objavio digitalnu verziju ugovora o izgradnji sistema za prečišćavanje otpadnih voda u Podgorici od 10. juna 2022. godine, sačinjen od strane Kuzu grupe iz Turske, vodećeg partnera zajedničkog ulaganja.

Planirano je da se postrojenje gradi u Botunu, čemu se protive mještani tog naselja u Zeti, koja je dobila status samostalne opštine u avgustu 2022, kako prenose Vijesti.

Dokument je, kako su saopštili iz Glavnog grada, objavljen u skladu sa zaključcima sa premijerskog sata od 27. novembra i današnje sjednice Vlade.

Rekli su i da uvid u originalan primjerak zaključenog sporazuma, u prisustvu pravnih zastupnika ugovorne strane, može biti ostvaren dostavljanjem zahtjeva na imejl adresu: [email protected].

