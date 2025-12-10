Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović danas je, na konferenciji za medije, objasnio da ugovor nisu mogli objelodaniti ranije, jer su za to morali imati saglasnost turske kompanije.
Glavni grad je objavio digitalnu verziju ugovora o izgradnji sistema za prečišćavanje otpadnih voda u Podgorici od 10. juna 2022. godine, sačinjen od strane Kuzu grupe iz Turske, vodećeg partnera zajedničkog ulaganja.
Planirano je da se postrojenje gradi u Botunu, čemu se protive mještani tog naselja u Zeti, koja je dobila status samostalne opštine u avgustu 2022, kako prenose Vijesti.
Dokument je, kako su saopštili iz Glavnog grada, objavljen u skladu sa zaključcima sa premijerskog sata od 27. novembra i današnje sjednice Vlade.
Rekli su i da uvid u originalan primjerak zaključenog sporazuma, u prisustvu pravnih zastupnika ugovorne strane, može biti ostvaren dostavljanjem zahtjeva na imejl adresu: [email protected].
