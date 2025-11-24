“Zbog tehničkog stanja i izostanka ulaganja, njegovo dalje korišćenje više nije održivo”, istakli su.

Izvor: Otpadne vode Podgorica

Ako se postrojenje uskoro ne isključi iz upotrebe postoji opasnost da otpadne vode Glavnog grada završe u Morači, objavljeno je na Fejsbuk stranici Otpadnih Voda Podgorice.

Kako su naveli, postojeće postrojenje za preradu otpadnih voda u Podgorici u pogonu je već 50 godina.

Trenutno su, dodali su, digestori posebno kritični – pojavile su se pukotine, a svako dalje odlaganje može dovesti do velikih ekoloških posljedica.

“Ako se postrojenje uskoro ne isključi iz upotrebe, postoji realna opasnost da sve otpadne vode Glavnog grada završe direktno u Morači”, naglasili su.

Kako su zaključili, izgradnja novog sistema za prečišćavanje otpadnih voda nije samo tehnička potreba – to je ključni korak za zaštitu životne sredine i očuvanje kvaliteta vode u rijeci Morači.