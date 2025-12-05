Goran Jokić iz objektivnih i opravdanih razloga u narednom periodu neće obavljati poslove načelnika Regionalnog centra bezbjednosti „Centar“.

Uprava policije saopštila je da Goran Jokić iz objektivnih i opravdanih razloga u narednom periodu neće obavljati poslove načelnika Regionalnog centra bezbjednosti „Centar“, odnosno poslove i zadatke navedenog radnog mjesta.

Kazali su da će, do raspoređivanja novog načelnika, rukovodioci iz pomenute organizacione jedinice koordinirati policijskim poslovima.