Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom ostati konzumenti u više crnogorskih opština, saopšteno je iz CEDIS-a.

Izvor: MONDO/Predrag Vujić

Podgorica

– u terminu od 07 do 15 sati: Duške, Jablan, Ljevaja, Krkor, Kami, Lijeva Rijeka, Grbi Do, Kraljevac, Brskut, Dubaja, Lopate, Slacko, Gomilice, Širalija, Mali Raj, Veruša, Han Garančića, Opasanica, Ljevorečke Tuzi, Uvač, Pajkov Vir, odmaralište Veruša, Mokra, Bukumirsko jezero i Ubogi Do,Radevići, dio Rogama, Cerovica, Stijena Piperska, Gola Strana, Lopate, Drezga, Donji Markovići, Liša, Vukovići, Straganica, Đurkovići, Zavala, Radeća.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: dio Studena,Slap Zete.

Nikšić

– u terminu od 08 do 17 sati: Povija, Dabovići, Ostrog, Manastir Ostrog.

-u terminu od 08 do 15 sati: Široka Ulica,Raspuće.

-u terminu od 13 do 14 sati: dio Vitalca, dio Štedima, dio Crnodola, dio Riđana, Moštanica, Kuside, Orlina, Broćanac, Široka Ulica, Slano, dio Straševine, Ul. Budoška, Ul. Vrtačka, Podgorički put, dio Brlje, Studenca, Pigo Petrol, Agromont, Atlas montenegro.

Plužine

– u terminu od 10:30 do 11 sati:mHE Vrbnica.

-u terminu od 08 do 15 sati: Crkvičko Polje.

Budva

– u terminu od 08 do 17 sati: djelovi naselja: Vrh Lazi, Grđevica, Podostrog, Mendule i Maine.

Bar

-u terminu od 08 do 15 sati: Koštanjca i Dragovići.

-u terminu od 09 do 14 sati:djelovi naselja: Polje i Čeluga

-u terminu od 08 do 09 sati: Kovačevići,Velje Gorana , Metanovići, Velje Gorana, Nikezići, Mala Gorana i Duške.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati:dio naselja Ulcinjske Krute,Ambula,Štodra,Lisna Bore,Selita,Šas kod Salovića,Donji Kravari,Gornji Kravari,Draginje,Podstegvaš,Sukobin,Fraskanjel,Šas kod Perovića,Bojke.

Kotor

– u terminu od 08 do 15 sati:Mečerov brijeg, područje oko Dječjeg Vrtića na Zlatnim Njivama, dio Tabačine, donji put od gradske plaže do Fakulteta za pomorstvo, Zgrade Jugopetrola, naselje između Trećeg puta i magistrale do naselja Truć, zgrade Šćekić ispod magistrale, naselje ispod magistrale od Fakulteta za pomorstvo do zgrade Mravinjak, Dobrota B Bujković, Mravinjak, Zgrade “Pionir”, Studentski dom i okolina, Hotel Huma – prekidi napajanja u trajanju do 30 min u periodu izvođenja radova.

-u terminu od 11 do 12 sati: Dom Zdravlj u Grblju i objekti u blizini.

Andrijevica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Dio sela Seoce,Bojovići, Božici, Djulići, Poda, Kuti, Cecuni, Jošanica, Dulipolje, Konjusi- zaseoci 8Krajišta, Miškovića Žar, Paljine i Japan), Gračanica, Gornje Luge, Košutiće, Ulotina, Kruševo i Zorići, dio sela Seoce oko škole, groblja, crkve. Katun Balj i Repetitor, naselje oko veterinarske stanice.

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Kaludra, dio sela Šekular,Petnjik, Dapsiće ,Tmušiće, Batuni- od Ciglane do Maršine Bare, Ranč, Hotel Lokve,Planinski prevoj Lokve, Donja Rženica, Zagorje, Kaludra, Luge, Rovca i Lisijevo Polje, fabrika za preradu drveta i proizvodnju peleta “Nikola DOO”, benzinska stanica “ZATON” i “EKO”, TC LAKOVIĆ,Zaostro,Crljevine,Skakavac,Lukavica,Štitari,Bubanje,Rujišta,Izbjeglička naselje Rudeš ,Kolektor i dio naseljaTaluma.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 15 sati:Nedakusi-Šurevice.

– u terminu od 09 do 16 sati:Livadice-Čeoče,Zaton, Prijelozi,Nedakusi ,Muslići,Njegnjevo, Zaton,Sutivan.

-u terminu od 08 do 16 sati:Žurena, Brestovik, Pašića polje, Kostići, Laholo, Kaševari, Dubovo, Potoci, Brzava, Femića krš, Prijelozi, Zagrad

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati:Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje ,Međuriječje,Traforeon ‘Industrijsko’,Rovačko Trebaljevo,Selišta.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Čuklin,Ambarine, Pržišta, Selišta,Ravni, Krstac-Šundek, Siga, Pobrsijevići, Jakovići 1 i2, Jokići, Stričina, Slatina, Gojakovići, Osredine, Zaboj, Crvena Lokva, Gostilovina, Kaludra, Bistrica, mHE Ljevak, Ravnjak, Crna Poda, Dobrilovina.

Petnjica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Godočelje, Lagatori, Đuđ, Murovac, Javorovo, Radmanci ,Bor, Savin Bor, Ponor , Dobrodole, Azane, Vrsajke, Dašča Rijeka i Kruščica, repetitor Đuđ, pogon za preradu drveta- Radmanci, Srednja i osnovna škola, dio sela Vrbica.

Plav

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Mašnica, dio sela Bogaiće.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 15 sati:Repetitor Kutuša, Đurđevića Tara.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Selo Klanac, uže gracko jezgro dio ulice 30 Septembar dio ulice Maršala Tita.

Šavnik

-u terminu od 13:30 do 15 sati: Gornja Bukovica, fabrika vode Diva u Gusarevcima, Boan, Hotel Boan, Tušinja, Štičije, Bare, Seoca, Strug, Malinsko, Manastir Podmalinsko, Sirovac, Krnja Jela.

“Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni”, zaključuju u CEDIS-u.