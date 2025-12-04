Temperatura do 18 stepeni.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U južnim i centralnim predjelima pretežno oblačno, povremeno kiša, ponegdje pljusak i grmljavina. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, na primorju ponegdje na udare i jak istočni. Temperatura do 18 stepeni.

More umjereno talasasto do talasasto. Vjetar jugoistočni i istočni, povremeno umjeren do jak. Temperatura mora oko 18 stepeni.

Na jugu u petak i subotu umjereno do pretežno oblačno, ponegdje i duži periodi suvog vremena, ali i dalje uslovi za kišu, naročito u petak krajem dana i u noći petak na subotu. Vjetar će biti slab do umjeren istočni, povremeno pojačan.

U centralnim predjelima narednih dana slično vrijeme, umjereno do potpuno oblačno, povremeno s kišom. U petak i subotu biće više suvog vremena. Vjetar uglavnom slab do umjeren istočni.

U sjevernim predjelima u petak i subotu umjereno do potpuno oblačno, povremeno sa slabom kišom, uveče u višim planinskim predjelima kiša će prelaziti u susnježicu ili slab snijeg.

Tokom ovog prognostičkog perioda očekuju se i duži periodi suvog vremena. Vjetar će biti slab do umjeren, povremeno pojačan sjeverni.