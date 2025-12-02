"U daljem toku postupka, a nakon dostavljanja nalaza, tužilaštvo će preduzeti sve mjere i radnje za kojim se ukaže potreba radi donošenja odluke", zaključili su iz Višeg državnog tužilaštva u Podgorici.

Više državno tužilaštvo u Podgorici zatražilo je sudsko-medicinsko vještačenje od strane Instituta za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu radi davanja nalaza i mišljenja u cilju utvrđivanja uzroka smrti preminulog novorođenčeta u Opštoj bolnici u Nikšiću.

To je saopšteno danas iz tog tužilaštva.

"Više državno tužilaštvo u Podgorici u predmetu formiranom povodom smrti novorođenčeta u Opštoj bolnici u Nikšiću, koji se nalazi u fazi izviđaja, donijelo je naredbu za obdukciju tijela, a koji obdukcioni nalaz je od strane vještaka obducenta dostavljen ovom tužilaštvu", piše u saopštenju.

Kako su kazali, nakon dostavljenog nalaza, tužilaštvo je zamolbenim putem zatražilo i sudsko-medicinsko vještačenje od strane Instituta za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, radi davanja nalaza i mišljenja, u cilju utvrđivanja uzroka smrti preminulog novorođenčeta.

"U daljem toku postupka, a nakon dostavljanja nalaza, tužilaštvo će preduzeti sve mjere i radnje za kojim se ukaže potreba radi donošenja odluke", zaključili su iz Višeg državnog tužilaštva u Podgorici.