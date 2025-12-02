Uprava za zaštitu kulturnih dobara prethodno je dala saglasnost na Konzervatorski projekat rekonstrukcije parka „13. jul“, za koji su konzervatorski uslovi izdati u septembru 2022. godine.

Izvor: Prijestonica Cetinje

Prijestonica Cetinje raspisala je tender za izvođenje radova na uređenju parka „13. jul“, jednog od najznačajnijih zelenih prostora unutar Istorijskog jezgra grada. Procijenjena vrijednost javne nabavke iznosi 1.553.930,24 eura bez PDV-a, saopšteno je iz gradske uprave.

Radovi na uređenju parka „13. jul“ obuhvataju potpunu rekonstrukciju pješačkih staza uz očuvanje kamenih ivičnjaka, izgradnju novog drenažnog sistema i sistema za navodnjavanje, ugradnju nove javne rasvjete i video nadzora, postavljanje parkovskog mobilijara, kao i obimno hortikulturno uređenje sa sadnjom novog drveća, žbunja, travnjaka i cvjetnih površina. Poseban segment projekta čine konzervatorski radovi na bistama, česmi, glorijetu i kamenim elementima, u cilju očuvanja istorijskog identiteta parka – navodi se u saopštenju.

Gradski park, kasnije nazvan park „13. jul“, formiran je 1891. godine sadnjom prvih sadnica. Zajedno sa Dvorskim, odnosno „Njegoševim parkom“ – predstavlja izuzetno vrijedan dio zelenog i ambijentalnog nasljeđa Istorijskog jezgra Cetinja, saopštili su. U kombinaciji sa Vladičinom baštom, Ljetnjom pozornicom i padinama Orlovog krša, čini jedinstvenu cjelinu koja je 1961. godine stavljena pod zaštitu kao dio istorijske zone Cetinja.

Park „13. jul“ i Dvorski park su 1965. godine upisani u registar zaštićenih spomenika prirode, zaključili su u saopštenju iz gradske uprave.