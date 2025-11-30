Rekonstrukcijom dijela Opšte bolnice Bijelo Polje, vrijednom 15 miliona EUR, biće povećani kapaciteti zdravstvene ustanove, skraćene liste čekanja i unaprijeđeni uslovi za dijanostiku, liječenje i boravak pacijenata sa sjevera, kazao je direktor bolnice Kenan Erović.

Bjelopoljska bolnica dobila je podršku za relizaciju jednog od najznačajnijih zdravstvenih projekata u sjevernom regionu – rekonstrukciju lamele C, ukupne vrijednost 15 miliona EUR, a sprovodi se preko Ministarstva javnih radova i uz koordinaciju Ministarstva zdravlja.

Erović je agenciji MINA kazao da će projektom biti rekonstruisano interno odjeljenje, prvi sprat, krovna konstrukcija i kompletna fasada i stolarija lamele C.

„U sklopu ove tri etaže bolnica će dobiti nove prostorije Službe za patologiju i prosekturu /obdukciona sala/, odsjeka za hemodijalizu i nefrologiju, kuhinju sa restoranom, bolničku apoteku, prostorije Službe za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju sa zatvorenim bazenom /5m x 10m/ i za hiperbaričnu komoru, interno i odjeljenje neurologije“, rekao je Erović.

Kako je naveo, završetkom radova biće značajno povećani kapacitet bolnice, kako u smislu broja dostupnih kreveta, tako i u pogledu funkcionalnih prostora, koji su potrebni za efikasan rad odjeljenja i službi.

„Očekujemo da ćemo nakon rekonstrukcije moći da primimo veći broj pacijenata, smanjimo liste čekanja i obezbijedimo bolje uslove za dijanostiku, liječenje i boravak“, rekao je Erović, ističući da će modernizovani prostori omogućiti organizovaniji rad medicinskog osoblja.

Prema njegovim riječima, rekontrukcijom će biti značajno poboljašan kvalitet zdravstvenih usluga za građane sa sjevera.

„Pacijenti će imati brži pristup dijagnostici, kvalitetnije liječenje i kraće vrijeme čekanja. Modernizacijom prostora, savremenijom opremom i unapređenjem organizacije rada stvoriće se komforniji uslovi za pružanje zdravstvene zaštite svim pacijentima sa sjevera, čime će se smanjiti potreba da pacijenti odlaze u druge zdravstvene centre“, naveo je Erović.

Kada je riječ o novim uslugama, Erović je kazao da će rekonstrukcija i tehničko unaprjeđenje omogućiti proširenje postojećih kapaciteta i uvođenje novih specijalističkih i dijagnostičkih procedura.

„Nastavićemo da jačamo kadar i uvodimo savremene medicinske prakse kako bismo građanima pružili što kompletniju zdravstvenu zaštitu“, poručio je Erović.

Na pitanje da li će biti potrebe za angažovanjem dodatnog kadrova, Erović je rekao da će, nakon rekonstrukcije, zaposleni imati znantno bolje uslove za rad, modernizovane prostorije, dok će savremena oprema omogućiti veću efikasnost i bolji komfor za medicinsko osoblje.

On je kazao da ta ustanova ima veliki broj specijalista i užih specijalista, što predstavlja važnu prednost za cijeli sjever, ali i značajan broj mladih ljekara na specijalizaciji.

„Ipak nastavićemo da ulažemo u kadrove i podmlađujemo tim kroz nova specijalistička usavršavanja, kako bismo obezbijedili stabilan, stručan i kvalitetan medicinski tim, po čemu je u prethodnom periodu naša ustanova bila prepoznata“, naglasio je Erović.

On je kazao da ovaj projekat predstavlja temelj daljeg razvoja bolnice, infrastrukture i kvaliteta zdravstvene zaštite i da će trajanje radova zavisiti od efikasnosti Ministarstva javnih radova.

„Menadžment Opšte bolnice Bijelo Polje stoji na raspolaganju da uz svu logističku podršku radovi budu završeni što prije na najkvalitetniji način“, poručio je Erović.

Govoreći o budućim planovima menadžmenta, Erović je kazao fokus ostaje na daljoj modernizaciji i unapređenju infrastrukture Opšte bolnice u Bijelom Polju.

Kako je rekao, u narednom periodu planiraju niz aktivnosti koje će omogućiti još kvalitetnije pružanje zdravstvenih usluga, uključujući rekonstrukciju postojećih prostora, nabavku savremene medicinske opreme i unapređenje tehničkih sistema neophodnih za efikasan rad bolnice.

“Naš cilj je da bolnica nastavi da se razvija u pravcu moderne i funkcionalne ustanove, sposobne da odgovori na potrebe građana i zdravstvenog sistema u cjelini”, zaključio je Erović.