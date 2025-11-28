Do zamućenja vode došlo je u srijedu.

Izvor: MONDO, Lana Stošić

Voda sa vodoizvorišta Mareza ispravna je za piće, kazao je u Bojama jutra na Televiziji Vijesti Dušan Pejović iz preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Podgorica.

"Velika kiša koja je pala tokom noći u utorak na srijedu podigla je doktoke vode na vodoizvorište Mareza", rekao je Pejović.

Naselja koja se snabdijevaju sa crpne stanice Mareza su: Mareza, Tološi, Blok V i VI, dio grada Preko Morače, centar grada, dio ispod Gorice, Malo brdo, Stara varoš, Zabjelo, Pobrežje, Zelenika, Dahna, Dajbabe, City kvart, dio Zete, Gornja i Donja Gorica, Donji Kokoti, Grbavci, Lekići, Farmaci i Beri.