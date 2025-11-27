Vodovod i kanalizacija saopštilo je danas da ugovor o izgradnji sistema za pročišćavanje otpadnih voda (kolektor) ne podliježe Zakonu o javnim nabavkama u skladu sa članom 13, te ne može biti javno objavljen od strane naručioca radova, bez saglasnosti druge strane

Oni su to kazali povodom toga što je lider Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević, 6. novembra tvrdio da se od Opštine Zeta i javnosti kriju ugovori o nadzoru nad radovima na izgradnji kolektora, te da sumnja da se radi o koruptivnim radnjama u koje su umiješani djelovi prošle i aktuelne vlasti, pišu Vijesti.

"Zbog velikog interesovanja javnosti, a kako bi spriječili sve špekulacije o tome da se štiti bezakonje, na zahtjev gradonačelnika Podgorice prof. dr Saše Mujovića, rukovodstvo Vodovoda je preduzelo intenzivne aktivnosti kako bi se obezbijedila saglasnost izvođača radova, konzorcijuma 'KUZU GRUP - Alkataš' da se dozvoli pristup ugovoru o izgradnji sistema za pročišćavanje otpadnih voda. Kako se nabavka roba, usluga ili radova sprovodi po posebnim pravilima utvrđenim od strane međunarodne finansijske institucije koja obezbjeđuje finansiranje projekta, predmetni ugovor ne podliježe Zakonu o javnim nabavkama u skladu sa članom 13, te ne može biti javno objavljen od strane naručioca radova, bez saglasnosti druge ugovorne strane. Navedeni sporazum ne podliježe Zakonu o slobodnom pristupu informacijama u skladu sa članom 1 tačka 3. Primjenjuje se i dalje ograničenje pristupa u skladu sa članom 14 tačka 5", ističe se u saopštenju Vodovoda i kanalizacije.

Iz tog gradskog preduzeća su dodali da naručilac radova i izvođač, odgovorom na dobijeni zahtjev od 31.10.2025. godine, nisu dozvolili dijeljenje ugovora u cijelosti trećim licima.

"Međutim, uzimajući u obzir važnosti realizacije projekta 'Sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda u Podgorici', naručilac radova i izvođač usaglašeni su da u se u predstojećoj fazi realizacije infrastrukturnih komponenti ugovora obezbijede pozitivni odgovori na zahtjeve za uvid u zaključeni sporazum u prisustvu pravnih zastupnika. Otkrivanje interne politike poslovanja izvođača, strategije određivanja cijena i intelektualne svojine nije prihvatljivo, zbog čega će informacije koje se tretiraju kao povjerljive biti izuzete iz dokumentacije", piše u saopštenju, kako javljaju Vijesti.

Iz Vodovoda i kanalizacije su rekli da je važno istaći da su nadležne državne institucije i resorna ministarstva Crne Gore u posjedu predmetnog ugovora kroz sprovođenje pratećih postupaka shodno nacionalnim regulativama i pravilnicima u prethodnom periodu.

"Sve informacije o povlačenju projektnih sredstava mogu biti obezbijeđene od strane nadležnog Sekretarijata za finansije Glavnog grada i nadležnog Ministarstva finansija. Projekat se finansira iz kreditnih i EU grant linija definisanih aranžmanima u okviru međunarodne saradnje Njemačke sa Crnom Gorom", rekli su iz Vodovoda i kanalizacije.